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Posted 25 декабря, 15:03

Published 25 декабря, 15:03

Modified 25 декабря, 15:03

Updated 25 декабря, 15:03

БПЛА едва не убил чиновника из Ленинградской области

Глава города в Ленинградской области приехал в Белгородскую и чудом спасся от БПЛА

25 декабря 2024, 15:03
Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке». БПЛА едва не убил чиновника из Ленинградской области
Сюжет
Приграничье
В Белгородской области от обстрелов и атак беспилотников страдают не только местные жители. Жертвой дрона мог стать и чиновник из Ленинградской области. Подробности истории рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Глава города Кириши в Ленинградской области Константин Тимофеев поехал в Белгородскую область, чтобы передать гуманитарную помощь. Машина, в которой он находился, была замечена FPV-дроном.

За рулём автомобиля был опытный боец. Мужчина заметил дрон и, сдав задним ходом, замаскировался в лесу.

FPV-дрон в итоге ударил, но по другой цели — в проезжавшую мимо «буханку».

Подлинность истории Тимофеев подтвердил журналистам «Mash на Мойке», но подробный комментарий дать отказался.

Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке». БПЛА едва не убил чиновника из Ленинградской области
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Ленинградская область#Приграничье#СВО#FPV-дрон#Константин Тимофеев
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