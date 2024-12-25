Глава города в Ленинградской области приехал в Белгородскую и чудом спасся от БПЛА

Posted 25 декабря, 15:03
Published 25 декабря, 15:03
Modified 25 декабря, 15:03
Updated 25 декабря, 15:03
Глава города Кириши в Ленинградской области Константин Тимофеев поехал в Белгородскую область, чтобы передать гуманитарную помощь. Машина, в которой он находился, была замечена FPV-дроном.
За рулём автомобиля был опытный боец. Мужчина заметил дрон и, сдав задним ходом, замаскировался в лесу.
FPV-дрон в итоге ударил, но по другой цели — в проезжавшую мимо «буханку».
Подлинность истории Тимофеев подтвердил журналистам «Mash на Мойке», но подробный комментарий дать отказался.