Поворот не туда: по каким дорогам опасно ездить в Белгородской области. Карта

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Красное. В результате взрыва водитель не пострадал. Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. Дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне на участке дороги Шебекино — Короча. А »КамАЗ» ВСУ атаковали на автодороге Архангельское — Муром. Пострадал водитель.