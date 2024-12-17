bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 15:04

Published 17 декабря, 15:04

Modified 17 декабря, 15:07

Updated 17 декабря, 15:07

Какие дороги в Белгородской области часто атакуют дроны ВСУ

Поворот не туда: по каким дорогам опасно ездить в Белгородской области. Карта

17 декабря 2024, 15:04
Фото: 1MI.

Какие дороги в Белгородской области часто атакуют дроны ВСУ

Сюжет
Эксклюзив
В регионе продолжает сохраняться сложная оперативная обстановка. Журналисты Бел.Ру изучили официальные сводки и выяснили, на каких дорогах чаще всего ВСУ атаковали машины белгородцев. Подробности — ниже.

Белгородский район

Согласно официальной информации, дрон ВСУ атаковал движущуюся по дороге фуру на участке трассы между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори. В результате взрыва водитель не пострадал. Чего нельзя сказать о транспортном средстве, принадлежащее зерновой компании.

На этом же участке трассы ВСУ атаковали «Газель». В машине был водитель и пассажир. Они не пострадали, но транспортное средство загорелось.

Дрон атаковал машину в районе села Петровка. В момент атаки в салоне никого не было. Ещё одна атака на движущийся по дороге автомобиль произошла между сёлами Устинка и Ясные Зори. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулём автомобиля.

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором были водитель и три пассажира, рядом с КПП посёлка Октябрьский. Один человек погиб.

FPV-дрон атаковал машину рядом с хутором Церковный. В результате взрыва пострадала мирная жительница.

Непростая ситуация и в селе Щетиновка. Там дроны также неоднократно атаковали движущиеся машины. В результате одного из инцидентов пострадал участник белгородской теробороны. Неоднократно дроны также били по машинам в селе Устинка. В одном из случаев пострадал водитель.

В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона движущийся по дороге грузовик на участке автодороги Октябрьский — Бессоновка. В результате взрыва водитель не пострадал.

Под ударом была машина рядом с селом Никольское. Транспортное средство получило значительные повреждения.

На участке автодороги Никольское — Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге «КамАЗ». Водитель не пострадал.

В селе Ясные Зори дрон совершил атаку на рейсовый автобус. Система РЭБ беспилотник подавила.

На участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранения получил водитель. Атака произошла и на участке дороги Черемошное — Октябрьский. Пострадал мирный житель. А в посёлке Политотдельский дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.

Грайворонский округ

Атаке со стороны ВСУ подвергся автомобиль в селе Глотово. Пострадали пять человек. В этом же населённом пункта ещё один дрон атаковал машину. Пострадали два человека.

На одном из участков дороги в округе дрон атаковал ещё один автомобиль. Ранения получили две женщины.

Волоконовский район

Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Новое. Никто не пострадал. Ещё одна атака произошла в районе села Борисовка. Пострадал 19-летний молодой человек.

В селе Коновалово дрон атаковал машину, припаркованную возле дома, а в селе Новое с беспилотника сбросили на машину шесть взрывных устройств— транспортное средство получило повреждения.

Шебекинский округ

Немало инцидентов произошло и в Шебекинском округе. К примеру, в Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дрон атаковал трактор. Пострадал механизатор. В этом же районе дрон атаковал грузовик. Пострадал водитель.

На окраине города от удара дрона по машине пострадали два человека. В результате ещё одного инцидента легковой автомобиль влетел в обочину.

На подъезде к селу Вознесеновка дрон атаковал грузовик. Водитель не пострадал. Достаточно много случаев атак зарегистрировано в селе Муром. Есть погибшие и пострадавшие.

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Красное. В результате взрыва водитель не пострадал. Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. Дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне на участке дороги Шебекино — Короча. А »КамАЗ» ВСУ атаковали на автодороге Архангельское — Муром. Пострадал водитель.

В хуторе Панков после атаки дрона-камикадзе полностью сгорел двигавшийся по дороге автомобиль. Под атакой дрона была машина на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Водитель получил серьёзные ранения.

На участке автодороги Зиборовка — Муром дрон атаковал ещё один движущийся автомобиль. Ранения получили три мирных жителя.

На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали два грузовика. Погиб водитель одной из машин. Водитель второго транспортного средства получил ранения. А в посёлке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранения получил мужчина.

Валуйский округ

Движущийся по дороге молоковоз подвергся атаке со стороны ВСУ на участке трассы между сёлами Старый Хутор и Бирюч. В результате взрыва водитель не пострадал.

А в селе Бирюч, в котором с 27 октября 2022 года введён режим ЧС, движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Погиб мирный житель.

Борисовский район

Два автомобиля подверглись атаке ВСУ с помощью дронов в селе Байцуры. Пострадал водитель. Ещё две машины дроны атаковали на участке автодороги Байцуры — Грузское. Водитель получил ранения.

Неоднократно дроны атаковали автомобили в селе Богун-Городок. На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ». Ранения получил водитель.

А в селе Грузское в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны.

Краснояружский район

На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль. Ранения получили два мирных жителя.

Мужчина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ подорвали дроном жилой дом в Шебекино«Нашли малыша в обломках. Поздно нашли»: подробности о гибели мальчика под БелгородомДрон атаковал машину в Белгородской области. Ранен мужчина
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Грузовики#Эксклюзив#Машины#Транспортные средства#Хутор#Белгород#ВСУ#Безопасность дорожного движения#СВО#Дрон-камикадзе#Дроны#Атаки#FPV-дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика