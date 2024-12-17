Поворот не туда: по каким дорогам опасно ездить в Белгородской области. Карта

Posted 17 декабря, 15:04
Published 17 декабря, 15:04
Modified 17 декабря, 15:07
Updated 17 декабря, 15:07
Согласно официальной информации, дрон ВСУ атаковал движущуюся по дороге фуру на участке трассы между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори. В результате взрыва водитель не пострадал. Чего нельзя сказать о транспортном средстве, принадлежащее зерновой компании.
На этом же участке трассы ВСУ атаковали «Газель». В машине был водитель и пассажир. Они не пострадали, но транспортное средство загорелось.
Дрон атаковал машину в районе села Петровка. В момент атаки в салоне никого не было. Ещё одна атака на движущийся по дороге автомобиль произошла между сёлами Устинка и Ясные Зори. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулём автомобиля.
Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором были водитель и три пассажира, рядом с КПП посёлка Октябрьский. Один человек погиб.
FPV-дрон атаковал машину рядом с хутором Церковный. В результате взрыва пострадала мирная жительница.
Непростая ситуация и в селе Щетиновка. Там дроны также неоднократно атаковали движущиеся машины. В результате одного из инцидентов пострадал участник белгородской теробороны. Неоднократно дроны также били по машинам в селе Устинка. В одном из случаев пострадал водитель.
В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль. Никто не пострадал.
Подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона движущийся по дороге грузовик на участке автодороги Октябрьский — Бессоновка. В результате взрыва водитель не пострадал.
Под ударом была машина рядом с селом Никольское. Транспортное средство получило значительные повреждения.
На участке автодороги Никольское — Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге «КамАЗ». Водитель не пострадал.
В селе Ясные Зори дрон совершил атаку на рейсовый автобус. Система РЭБ беспилотник подавила.
На участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранения получил водитель. Атака произошла и на участке дороги Черемошное — Октябрьский. Пострадал мирный житель. А в посёлке Политотдельский дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.
Атаке со стороны ВСУ подвергся автомобиль в селе Глотово. Пострадали пять человек. В этом же населённом пункта ещё один дрон атаковал машину. Пострадали два человека.
На одном из участков дороги в округе дрон атаковал ещё один автомобиль. Ранения получили две женщины.
Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Новое. Никто не пострадал. Ещё одна атака произошла в районе села Борисовка. Пострадал 19-летний молодой человек.
В селе Коновалово дрон атаковал машину, припаркованную возле дома, а в селе Новое с беспилотника сбросили на машину шесть взрывных устройств— транспортное средство получило повреждения.
Немало инцидентов произошло и в Шебекинском округе. К примеру, в Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дрон атаковал трактор. Пострадал механизатор. В этом же районе дрон атаковал грузовик. Пострадал водитель.
На окраине города от удара дрона по машине пострадали два человека. В результате ещё одного инцидента легковой автомобиль влетел в обочину.
На подъезде к селу Вознесеновка дрон атаковал грузовик. Водитель не пострадал. Достаточно много случаев атак зарегистрировано в селе Муром. Есть погибшие и пострадавшие.
Ещё один инцидент произошёл в посёлке Красное. В результате взрыва водитель не пострадал. Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. Дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне на участке дороги Шебекино — Короча. А »КамАЗ» ВСУ атаковали на автодороге Архангельское — Муром. Пострадал водитель.
В хуторе Панков после атаки дрона-камикадзе полностью сгорел двигавшийся по дороге автомобиль. Под атакой дрона была машина на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Водитель получил серьёзные ранения.
На участке автодороги Зиборовка — Муром дрон атаковал ещё один движущийся автомобиль. Ранения получили три мирных жителя.
На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали два грузовика. Погиб водитель одной из машин. Водитель второго транспортного средства получил ранения. А в посёлке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранения получил мужчина.
Движущийся по дороге молоковоз подвергся атаке со стороны ВСУ на участке трассы между сёлами Старый Хутор и Бирюч. В результате взрыва водитель не пострадал.
А в селе Бирюч, в котором с 27 октября 2022 года введён режим ЧС, движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Погиб мирный житель.
Два автомобиля подверглись атаке ВСУ с помощью дронов в селе Байцуры. Пострадал водитель. Ещё две машины дроны атаковали на участке автодороги Байцуры — Грузское. Водитель получил ранения.
Неоднократно дроны атаковали автомобили в селе Богун-Городок. На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ». Ранения получил водитель.
А в селе Грузское в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны.
На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль. Ранения получили два мирных жителя.