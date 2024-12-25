Две магнитных бури подряд обрушатся на Землю: одна из них, возможно, уже началась

Posted 25 декабря, 17:01
Published 25 декабря, 17:01
Modified 25 декабря, 17:01
Updated 25 декабря, 17:01
Первая буря началась вечером 25 декабря. Она может продолжиться до полуночи. Магнитная буря в четверг начнётся в 12:00. Она будет сильной до вечера, но уже к полуночи пойдёт на спад.
До 21 января существенных колебаний магнитного поля не прогнозируют. Только незначительное возбуждение магнитосферы.
Недавно учёные прогнозировали, что магнитные колебания стоит ожидать 20, 24 и 27 января. Как магнитная буря сказывается на организме — читайте в материале Бел.Ру.