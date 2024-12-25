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Posted 25 декабря, 17:01

Published 25 декабря, 17:01

Modified 25 декабря, 17:01

Updated 25 декабря, 17:01

Землю вновь накроют магнитные бури

Две магнитных бури подряд обрушатся на Землю: одна из них, возможно, уже началась

25 декабря 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney. Землю вновь накроют магнитные бури

Белгородцев два дня будут одолевать магнитные бури

Одна магнитная буря началась вечером 25 декабря, вторая ожидается завтра. Вероятность, что бури произойдут, равна 40% в обоих случаях, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая буря началась вечером 25 декабря. Она может продолжиться до полуночи. Магнитная буря в четверг начнётся в 12:00. Она будет сильной до вечера, но уже к полуночи пойдёт на спад.

До 21 января существенных колебаний магнитного поля не прогнозируют. Только незначительное возбуждение магнитосферы.

Недавно учёные прогнозировали, что магнитные колебания стоит ожидать 20, 24 и 27 января. Как магнитная буря сказывается на организме — читайте в материале Бел.Ру.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Земля#Россия#Прогноз#Белгород#Магнитные бури
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