Очередная обрушившаяся на Землю магнитная буря продлится больше суток

Posted 28 октября, 08:27
Published 28 октября, 08:27
Modified 28 октября, 08:29
Updated 28 октября, 08:29
В понедельник, 28 октября, на Белгородскую область обрушилась магнитная буря. Влияние на Землю стало ощутимо примерно в восемь часов утра — тогда уровень бури достигал G2.
Средний по силе шторм продлится несколько часов, а после обеда уровень понизится до слабого — G1. Такая буря сохранится до полудня следующего дня, 29 октября. Полностью магнитосфера успокоится после обеда.
По прогнозам, возмуждённая магнитосфера возможна 11, 12, 15 и 20 ноября. Предварительно, магнитная буря уровня G1 ожидается 24 числа.