Очередная обрушившаяся на Землю магнитная буря продлится больше суток

Белгородцам сообщили об очередной магнитной буре, обрушевшейся на Землю. Её влияние может ощущаться на протяжении суток: с утра 28 октября до полудня 29-го. Подробности сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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