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Posted 28 октября, 08:27

Published 28 октября, 08:27

Modified 28 октября, 08:29

Updated 28 октября, 08:29

Очередная обрушившаяся на Землю магнитная буря продлится больше суток

Очередная обрушившаяся на Землю магнитная буря продлится больше суток

28 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцам сообщили об очередной магнитной буре, обрушевшейся на Землю. Её влияние может ощущаться на протяжении суток: с утра 28 октября до полудня 29-го. Подробности сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В понедельник, 28 октября, на Белгородскую область обрушилась магнитная буря. Влияние на Землю стало ощутимо примерно в восемь часов утра — тогда уровень бури достигал G2.

Средний по силе шторм продлится несколько часов, а после обеда уровень понизится до слабого — G1. Такая буря сохранится до полудня следующего дня, 29 октября. Полностью магнитосфера успокоится после обеда.

По прогнозам, возмуждённая магнитосфера возможна 11, 12, 15 и 20 ноября. Предварительно, магнитная буря уровня G1 ожидается 24 числа.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Прогноз#Белгород#Магнитные бури
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