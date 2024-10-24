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Posted 24 октября, 08:05

Published 24 октября, 08:05

Modified 24 октября, 08:07

Updated 24 октября, 08:07

На Солнце произошла вспышка максимального уровня X

Сильнейшая вспышка на Солнце: как это отразится на Земле и ждать ли магнитных бурь?

24 октября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney

На Солнце произошла вспышка максимального уровня X

На Солнце произошла вспышка уровня X. Это самый высокий — пятый — класс. Случилась вспышка на восточном краю звезды. К чему это приведёт, рассказал РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Вспышка на Солнце, которая произошла 24 октября, оказалась 11-м по силе событием за примерно шесть лет, рассказал Богачёв. Количество запасённой звездой энергии за XXI век побило рекорд.

Утром четверга были зафиксированы колебания магнитного поля. Но до возникновения даже самой слабой магнитной бури их силы не хватило. А вот в пятницу, 25 октября, буря будет уже ощутимой. Случится она около 09:00 утра.

Чем она может быть опасна для чувствительных людей и техники, мы уже писали здесь.

Вспышка, продолжает учёный, сопровождалась крупным выбросом масс, но из-за восточного расположения она ушла вбок, немного от Земли. Значит, и влияния на планету не окажет.

График магнитных бурьГрафик магнитных бурь
График магнитных бурьГрафик магнитных бурь
График магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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#Валерия Колесникова#Земля#Астрономия#Космос#Солнце#Вспышка#Магнитные бури
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