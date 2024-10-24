Сильнейшая вспышка на Солнце: как это отразится на Земле и ждать ли магнитных бурь?

Posted 24 октября, 08:05
Published 24 октября, 08:05
Modified 24 октября, 08:07
Updated 24 октября, 08:07
Вспышка на Солнце, которая произошла 24 октября, оказалась 11-м по силе событием за примерно шесть лет, рассказал Богачёв. Количество запасённой звездой энергии за XXI век побило рекорд.
Утром четверга были зафиксированы колебания магнитного поля. Но до возникновения даже самой слабой магнитной бури их силы не хватило. А вот в пятницу, 25 октября, буря будет уже ощутимой. Случится она около 09:00 утра.
Чем она может быть опасна для чувствительных людей и техники, мы уже писали здесь.
Вспышка, продолжает учёный, сопровождалась крупным выбросом масс, но из-за восточного расположения она ушла вбок, немного от Земли. Значит, и влияния на планету не окажет.