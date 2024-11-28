Магнитной бурей закончится эта рабочая неделя

Posted 28 ноября, 11:52
Published 28 ноября, 11:52
Modified 28 ноября, 11:52
Updated 28 ноября, 11:52
Вечером сегодняшнего дня, 28 ноября, начнётся магнитная буря. Возбуждённая магнитосфера ожидается уже после шести вечера, а к полуночи прогнозируется слабая магнитная буря.
Следующий день, 29 ноября, тоже начнётся с магнитного шторма — утром его сила увеличится до средней. Днём влияние Солнца на Землю чуть уменьшится, однако примерно в шесть часов вечера ожидается ещё одна небольшая вспышка.
Когда ожидается следующая магнитная буря, пока не известно, однако возбуждённую магнитосферу прогнозируют на 6 и 7 декабря.