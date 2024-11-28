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Posted 28 ноября, 11:52

Published 28 ноября, 11:52

Modified 28 ноября, 11:52

Updated 28 ноября, 11:52

Магнитная буря вновь обрушится на Землю

Магнитной бурей закончится эта рабочая неделя

28 ноября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря вновь обрушится на Землю
Возбуждение магнитосферы начнётся уже вечером 28 ноября. Утром в пятницу сила магнитной бури будет средней. Подробности сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Вечером сегодняшнего дня, 28 ноября, начнётся магнитная буря. Возбуждённая магнитосфера ожидается уже после шести вечера, а к полуночи прогнозируется слабая магнитная буря.

Следующий день, 29 ноября, тоже начнётся с магнитного шторма — утром его сила увеличится до средней. Днём влияние Солнца на Землю чуть уменьшится, однако примерно в шесть часов вечера ожидается ещё одна небольшая вспышка.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дниПрогноз магнитных бурь на ближайшие дни
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. Фото: ИКИ и ИСЗФ РАН

Когда ожидается следующая магнитная буря, пока не известно, однако возбуждённую магнитосферу прогнозируют на 6 и 7 декабря.

Прогноз магнитных бурь на ближайший месяцПрогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. Фото: ИКИ и ИСЗФ РАН
Очередная обрушившаяся на Землю магнитная буря продлится больше суток
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#Александра Склярова#Общество#Магнитные бури
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