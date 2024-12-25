БГБ взыскало с «Геопарка» почти 500 тыс. за пользование землёй в центральном парке

Posted 25 декабря, 13:02
Published 25 декабря, 13:02
Modified 25 декабря, 13:02
Updated 25 декабря, 13:02
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил исковые требования управления Белгорблагоустройства Белгорода о взыскании неосновательного обогащения с ООО «Геопарк», которое занималось аттракционами в центральном парке с 2007 года.
В 2019 году договор мэрии и «Геопарка» на аренду участка в парке разорван, но некоторые аттракционы всё ещё были на территории. По расчётам Белгорблагоустройства, за использование участка с 2020 года по 2022 год «Геопарк» должен 462 тыс. 992 рубля.
В 2024 году Белгорблагоустройство подало ещё один иск о неосновательном обогащении с 2022 по 2024 года за использование «Геопарком» земли. В этот раз сумма увеличилась до 3,3 млн рублей.
В арбитраже требования управления удовлетворили. С «Геопарка» взыщут 462 тыс. рублей неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами в размере 24 тыс. рублей, а также госпошлину 12 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, что в августе прошлого года суд признал «Геопарк» банкротом.