БГБ взыскало с «Геопарка» почти 500 тыс. за пользование землёй в центральном парке

В 2019 году договор мэрии и «Геопарка» на аренду участка в парке разорван, но некоторые аттракционы всё ещё были на территории. По расчётам Белгорблагоустройства, за использование участка с 2020 года по 2022 год «Геопарк» должен 462 тыс. 992 рубля.