Белгорблагоустройство через суд хочет взыскать с «Геопарка» 3,3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Белгорблагоустройство обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Геопарк» о взыскании 3 млн 308 тыс. 580 рублей. В сумму входят неосновательное обогащение в размере 2,9 млн рублей за пользование земельным участком на улице Николая Островского с 1 января 2022 года по 20 ноября 2024 года, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначили на 28 мая. Третьим лицом в деле выступает мэрия Белгорода.
Напомним, что в августе прошлого года суд признал «Геопарк» банкротом.
Стоит отметить, что компания обращалась в суд с иском к мэрии Белгорода и требовала взыскать 125 млн рублей неосновательного обогащения. Суд в удовлетворении иска отказал. Позже владелец компании Александр Каракулов пытался обжаловать решение суда.