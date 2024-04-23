Белгорблагоустройство через суд хочет взыскать с «Геопарка» 3,3 млн рублей

Белгорблагоустройство обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Геопарк» о взыскании 3 млн 308 тыс. 580 рублей. В сумму входят неосновательное обогащение в размере 2,9 млн рублей за пользование земельным участком на улице Николая Островского с 1 января 2022 года по 20 ноября 2024 года, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.