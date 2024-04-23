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Суд

Белгорблагоустройство через суд хочет взыскать с «Геопарка» 3,3 млн рублей

23 апреля 2024, 11:50
Фото: 1MI
Суд
Эта сумма включает неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами. Исковое заявление принял Арбитражный суд Белгородской области.

Белгорблагоустройство обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Геопарк» о взыскании 3 млн 308 тыс. 580 рублей. В сумму входят неосновательное обогащение в размере 2,9 млн рублей за пользование земельным участком на улице Николая Островского с 1 января 2022 года по 20 ноября 2024 года, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначили на 28 мая. Третьим лицом в деле выступает мэрия Белгорода.

Напомним, что в августе прошлого года суд признал «Геопарк» банкротом.

Стоит отметить, что компания обращалась в суд с иском к мэрии Белгорода и требовала взыскать 125 млн рублей неосновательного обогащения. Суд в удовлетворении иска отказал. Позже владелец компании Александр Каракулов пытался обжаловать решение суда.

Каракулов проиграл кассацию по иску к мэрии Белгорода на 125 млн руб
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