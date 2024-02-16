Каракулов проиграл кассацию по иску к мэрии Белгорода на 125 млн руб

После прекращения арендных отношений фирма «Геопарк», ссылаясь на то, что во время аренды земельного участка она провела комплекс мероприятий по инженерной подготовке, обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направила в адрес главы администрации Белгорода претензию. Предприятие потребовало возместить улучшения земельного участка. Но городские власти отказались.