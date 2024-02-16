Каракулов проиграл кассацию по иску к мэрии Белгорода на 125 млн руб

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Из материалов дела следует, что компания «Геопарк» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к мэрии Белгорода и потребовала взыскать 125 млн рублей неосновательного обогащения, составляющего стоимость неотделимых улучшений земельного участка.
Суд в удовлетворении требований отказал. Без изменений решение оставил и апелляционный суд. Не согласившись с судебными актами, Александр Каракулов обжаловал их в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, с 2007 по 2019 год на части территории Центрального парка компания «Геопарк» вела предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг развлечения и розничной продажей товаров.
После прекращения арендных отношений фирма «Геопарк», ссылаясь на то, что во время аренды земельного участка она провела комплекс мероприятий по инженерной подготовке, обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направила в адрес главы администрации Белгорода претензию. Предприятие потребовало возместить улучшения земельного участка. Но городские власти отказались.
Суд пришёл к мнению, что договоры аренды спорного земельного участка не содержат каких-либо условий на производство работ, направленных на проведение арендатором неотделимых улучшений участка, работ по его благоустройству и о компенсации затрат, связанных с улучшением арендованного имущества.
В документах также указано, что работы, которые проводил арендатор, не имели своей целью улучшить земельный участок, а были непосредственно связаны с ведением предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.
В итоге суд установил, что спорный земельный участок арендатор вернул арендодателю без каких-либо неотделимых улучшений.
Поэтому решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда суд оставил без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня вынесения.