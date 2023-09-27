Компания «Геопарк» проиграла апелляцию по иску к мэрии о неосновательном обогащении

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Согласно картотеке судебных дел, компания «Геопарк» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к администрации Белгорода и потребовала взыскать 125,9 млн рублей неосновательного обогащения, составляющего стоимость неотделимых улучшений земельного участка по договору аренды.
В июле текущего года суд в удовлетворении исковых требований отказал. Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, «Геопарк» обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой. Компания просила обжалуемое решение отменить, а заявленные исковые требования удовлетворить в полном объёме.
Заявитель отметил, что ссылаясь на закон, можно утверждать, что неотделимые улучшения земельного участка — это структурные изменения, при изолировании которых будет нанесён ущерб земельному участку, входящему в состав территории парка культуры и отдыха.
Компания «Геопарк» также указала, что вывод арбитражного суда области об отсутствии согласия собственника земельного участка на производство его улучшений противоречит материалам дела. А указание на непредставление доказательств того, что администрация города Белгорода как арендодатель земельного участка, приобрела имущественную выгоду в виде какого-либо улучшения спорного участка, является ошибочным.
В августе Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу к производству.
Как следует из материалов дела, с 2007 по 2019 год на части территории Центрального парка в Белгороде компания «Геопарк» в рамках благоустройства провела инженерную подготовку, обеспечила безопасность, озеленение, устройство покрытий, освещение и разместила малые архитектурные формы и объекты монументального искусства.
В результате были сооружены элементы благоустройства территории, в том числе: площадки и дорожки с покрытием (замощением) из тротуарной плитки, ландшафтные подпорные стенки, технические и конструктивные устройства освещения, малые архитектурные формы.
Как указывал истец, фактическое наличие объектов подтверждено также инвентаризацией, проведённой Белгорблагоустройством. Создание объектов «Геопарком», по мнению истца, подтверждается позицией администрации Белгорода в рамках рассматриваемого судом дела об освобождении земельного участка путём демонтажа размещённых сооружений аттракционов и объектов, обеспечивающих их деятельность.
По мнению истца, объекты, прочно связанные с землёй, но не имеющие самостоятельного функционального назначения, созданы исключительно для улучшения качества земель и обслуживают только земельный участок, на котором они расположены, поэтому являются его неотъемлемой частью.
В исковом заявлении истец также указал, что вследствие расторжения договора аренды и возвращения ответчику земельного участка объекты подлежат включению в реестр муниципальной собственности на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.
В 2021 году «Геопарк» обратился в адрес главы администрации Белгорода с претензией о возмещении улучшений земельного участка. Но мэрия возмещать стоимость произведённых неотделимых улучшений земельного участка не намерена.
Но изучив материалы дела, суд постановил решение Арбитражного суда Белгородской области оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Напомним, 1 августа компанию «Геопарк» Александра Каракулова признали банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Белгородской области. Конкурсным управляющим утвердили Игоря Корнеева. Как сообщается в документах суда, требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев.
Следующее заседание состоится на 1 февраля. В указанную дату управляющий представит отчёт по результатам процедуры.
Ранее стало известно, что компания «Геопарк» обратилась в суд с требованием взыскать с мэрии областного центра 54,8 млн рублей необоснованного обогащения. Речь идёт о договоре аренды от 2011 года. Компании в иске отказали.
Иск к городским властям подавала ещё одна компания Каракулова — «Парк XXI века». Истец попросил признать за ним право собственности на линейный объект электросетевого хозяйства: нежилое здание площадью 54,7 кв. м. с оборудованием.