Компания «Геопарк» проиграла апелляцию по иску к мэрии о неосновательном обогащении

В июле текущего года суд в удовлетворении исковых требований отказал. Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, «Геопарк» обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой. Компания просила обжалуемое решение отменить, а заявленные исковые требования удовлетворить в полном объёме.