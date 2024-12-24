В Белгородской области в начале 2025 года появится отечественная базовая станция

Posted 24 декабря, 07:26
Published 24 декабря, 07:26
Modified 24 декабря, 07:28
Updated 24 декабря, 07:28
К концу 2024 года в России установят и запустят в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.
«В Белгородской области запуск мы планируем провести в Новооскольском районе, где необходимо расширить сеть высокоскоростного интернета. Новая частота LTE 800 обеспечит большее покрытие, чем можно было сделать с ранее эксплуатируемым оборудованием, это позволит охватить связью значительное число абонентов», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
В следующем году базовые станции «ИРТЕЯ» установят ещё на тысяче площадок по всей стране, в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей.