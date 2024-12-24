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Posted 24 декабря, 07:26

Published 24 декабря, 07:26

Modified 24 декабря, 07:28

Updated 24 декабря, 07:28

В Белгородской области в начале 2025 года появится отечественная базовая станция

В Белгородской области в начале 2025 года появится отечественная базовая станция

24 декабря 2024, 07:26
Фото: МТС.
Всего в 37 регионах России заработает 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведённых компанией «ИРТЕЯ». Они будут работать на действующей сети цифровой экосистемы МТС. В начале 2025 года одна из отечественных станций появится в Белгородской области.

К концу 2024 года в России установят и запустят в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

«В Белгородской области запуск мы планируем провести в Новооскольском районе, где необходимо расширить сеть высокоскоростного интернета. Новая частота LTE 800 обеспечит большее покрытие, чем можно было сделать с ранее эксплуатируемым оборудованием, это позволит охватить связью значительное число абонентов», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

В следующем году базовые станции «ИРТЕЯ» установят ещё на тысяче площадок по всей стране, в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей.

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