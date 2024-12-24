Соцобъект и с/х предприятие попали под удар дронов в Белгородской области

Posted 24 декабря, 19:12
Published 24 декабря, 19:12
Modified 24 декабря, 19:14
Updated 24 декабря, 19:14
Рядом с социальным объектом в Волоконовском районе взорвался дрон. Происшествие случилось в хуторе Шаховка. В здании выбило окна, посечены фасад и дверь.
Сельхозпредприятие попало под удар БПЛА в Грузском в Борисовском районе. На территории организации повреждён гараж.
Среди мирных жителей пострадавших нет.
Один человек ранен сегодня в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Валуйском округе. Мужчина получил множественные осколочные ранения.
Также под удар БПЛА 24 декабря попали Долгое в Валуйском округе, Борисовка в Волоконовском районе.