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Posted 24 декабря, 19:12

Published 24 декабря, 19:12

Modified 24 декабря, 19:14

Updated 24 декабря, 19:14

Кровля гаража повреждена после атаки БПЛА

Соцобъект и с/х предприятие попали под удар дронов в Белгородской области

24 декабря 2024, 19:12
Фото: 1MI. Кровля гаража повреждена после атаки БПЛА
Сюжет
Приграничье
БПЛА атаковали два приграничных района. Что известно о разрушениях, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Рядом с социальным объектом в Волоконовском районе взорвался дрон. Происшествие случилось в хуторе Шаховка. В здании выбило окна, посечены фасад и дверь.

Сельхозпредприятие попало под удар БПЛА в Грузском в Борисовском районе. На территории организации повреждён гараж.

Среди мирных жителей пострадавших нет.

Один человек ранен сегодня в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Валуйском округе. Мужчина получил множественные осколочные ранения.

Также под удар БПЛА 24 декабря попали Долгое в Валуйском округе, Борисовка в Волоконовском районе.

Водитель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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