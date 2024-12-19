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Posted 19 декабря, 06:13

Published 19 декабря, 06:13

Modified 19 декабря, 06:15

Updated 19 декабря, 06:15

Есть разрушения после атак ВСУ на Белгородскую область

Под ударом с/х предприятие, авто, дома: что произошло ночью в Белгородской области?

19 декабря 2024, 06:13
Фото: 1MI. Есть разрушения после атак ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Атакам подверглись Валуйский и Шебекинский округа, Волоконовский район. Что известно о последствиях, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Белгородскую область беспилотниками. Есть разрушения.

После сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали два дома в селе Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе. Там же под удар попали пять машин.

Ещё один автомобиль пострадал в хуторе Бабка в Валуйском округе — его атаковал дрон.

Сельхозпредприятие попало под удар в посёлке Пятницкое Волоконовского района. В одном из корпусов повреждена кровля после взрыва беспилотника.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью над Белгородской областью сбили 14 беспилотников.

Накануне в Шебекинском округе после атак дронов пострадал мирный житель. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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