Под ударом с/х предприятие, авто, дома: что произошло ночью в Белгородской области?

Posted 19 декабря, 06:13
Published 19 декабря, 06:13
Modified 19 декабря, 06:15
Updated 19 декабря, 06:15
Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Белгородскую область беспилотниками. Есть разрушения.
После сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали два дома в селе Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе. Там же под удар попали пять машин.
Ещё один автомобиль пострадал в хуторе Бабка в Валуйском округе — его атаковал дрон.
Сельхозпредприятие попало под удар в посёлке Пятницкое Волоконовского района. В одном из корпусов повреждена кровля после взрыва беспилотника.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью над Белгородской областью сбили 14 беспилотников.
Накануне в Шебекинском округе после атак дронов пострадал мирный житель. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы.