Два дрона атаковали Белгородскую область: что известно о последствиях

Posted 20 декабря, 10:24
Published 20 декабря, 10:24
Modified 20 декабря, 10:27
Updated 20 декабря, 10:27
Две машины пострадали после атак дронов ВСУ на Белгородскую область. Так, грузовик попал под удар, когда стоял на парковке сельхозпредпряития. У машины посечён прицеп.
Легковой автомобиль подвергся атаке прямо на дороге Шебекино — Белгород. Там взорвался беспилотник — у машины повреждены кузов и колёса.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что накануне атаке БПЛА подвергся Белгород. Повреждено восемь машин, припаркованных у психоневрологической больницы.
Всего же за минувшие сутки, помимо Белгорода, под удар попали семь районов.