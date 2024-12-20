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Posted 20 декабря, 10:24

Published 20 декабря, 10:24

Modified 20 декабря, 10:27

Updated 20 декабря, 10:27

Беспилотники ВСУ ударили по Белгородской области

Два дрона атаковали Белгородскую область: что известно о последствиях

20 декабря 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.

Беспилотники ВСУ ударили по Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Одна машина была припаркована возле сельхозпредприятия, вторая попала под удар прямо на дороге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Две машины пострадали после атак дронов ВСУ на Белгородскую область. Так, грузовик попал под удар, когда стоял на парковке сельхозпредпряития. У машины посечён прицеп.

Легковой автомобиль подвергся атаке прямо на дороге Шебекино — Белгород. Там взорвался беспилотник — у машины повреждены кузов и колёса.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что накануне атаке БПЛА подвергся Белгород. Повреждено восемь машин, припаркованных у психоневрологической больницы.

Всего же за минувшие сутки, помимо Белгорода, под удар попали семь районов.

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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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