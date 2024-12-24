Водитель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

Posted 24 декабря, 12:24
Published 24 декабря, 12:24
Modified 24 декабря, 12:26
Updated 24 декабря, 12:26
Пострадавший мужчина был за рулём одного из двух автомобилей, которые были атакованы дронами в валуйском селе Борки. Его с множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног скорая помощь доставила в районную больницу.
Транспортное средство получило повреждения, вторая машина сгорела. Ещё четыре FPV-дрона нанесли удары в селе Долгое. Там пострадали три автомобиля.
Последствия есть и после атаки беспилотника на волоконовскую Борисовку. Повреждён газопровод. Восстановят подачу газа аварийные службы после того, как согласуют работы с Министерством обороны РФ.
Напомним, что сводки обстрелов последних дней обходились либо с минимальными разрушениями, либо вообще без них.