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Posted 24 декабря, 12:24

Published 24 декабря, 12:24

Modified 24 декабря, 12:26

Updated 24 декабря, 12:26

Мужчина пострадал при атаке БПЛА

Водитель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

24 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI. Мужчина пострадал при атаке БПЛА
Сюжет
Приграничье
Короткие сводки украинских атак закончились. Сразу несколько дронов атаковали Валуйский округ и Волоконовский район. В первом есть пострадавший. Что известно о состоянии мужчины, а также о других последствиях, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавший мужчина был за рулём одного из двух автомобилей, которые были атакованы дронами в валуйском селе Борки. Его с множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног скорая помощь доставила в районную больницу.

Транспортное средство получило повреждения, вторая машина сгорела. Ещё четыре FPV-дрона нанесли удары в селе Долгое. Там пострадали три автомобиля.

Последствия есть и после атаки беспилотника на волоконовскую Борисовку. Повреждён газопровод. Восстановят подачу газа аварийные службы после того, как согласуют работы с Министерством обороны РФ.

Напомним, что сводки обстрелов последних дней обходились либо с минимальными разрушениями, либо вообще без них.

Обнадёживает: сводки последствий атак на Белгородскую область стали ещё короче
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Борисовка#Пострадавший#Волоконовский район#Белгород#Долгое#Борки#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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