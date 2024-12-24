Белгородцы из шести районов будут меньше платить за воду с 2025 года

Posted 24 декабря, 13:22
Published 24 декабря, 13:22
Modified 24 декабря, 13:22
Updated 24 декабря, 13:22
Как стало известно, после завершения реорганизации водоканала, а именно присоединения Губкинского и Старооскольского округов, с 2025 года для предприятий будут установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, которые будут равны для всех жителей вне зависимости от места проживания.
К примеру, по водоснабжению сейчас действуют тарифы от 33 рублей 24 копеек до 56 рублей 16 копеек. На 2025 год единый тариф для всех потребителей составит 47 рублей 72 копейки. Таким образом, по ряду муниципальных образований произойдёт снижение платы на услуги водоснабжения. Речь идёт о шести районах области.
Что касается водоотведения, по действующим 20 тарифам размер платы варьируется от 31 рубля 63 копеек до 68 рублей 24 копеек. В 2025 году единый тариф составит 41 рубль 9 копеек. Снижение платы произойдёт для населения в 10 районах области.
Напомним, плата за водоснабжение и водоотведение в 2025 году в Белгородской области подорожает больше всего. Это связано с введением единого тарифа для водоканала.