Белгородцы из шести районов будут меньше платить за воду с 2025 года

Как стало известно, после завершения реорганизации водоканала, а именно присоединения Губкинского и Старооскольского округов, с 2025 года для предприятий будут установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, которые будут равны для всех жителей вне зависимости от места проживания.