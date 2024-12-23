Белгородские власти рассмотрят вопрос частичной компенсации разницы тарифов на воду

Posted 23 декабря, 06:40
Published 23 декабря, 06:40
Modified 23 декабря, 06:42
Updated 23 декабря, 06:42
По словам губернатора, в настоящее время идёт процесс рассмотрения тарифов на 2025 год.
Предусматривается рост тарифов. Растёт заработная плата сотрудников предприятий, затраты на материалы, запасные части, растёт объём ремонтных работ. Процесс увеличения тарифов необходим, в противном случае всё становится намного хуже, если не заниматься системным содержанием отраслей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что на фоне роста тарифов возникает необходимость рассмотреть вопрос частичной компенсации разницы тарифов по водоснабжению в 2025 году.
В принятом бюджете затраты на это не предусмотрены. Должны рассмотреть обоснованность и необходимость. Мне кажется, что она абсолютно очевидна. В 2025 году придётся нам выплачивать, потому что переходим на единый тариф. Этого не было никогда в Белгородской области. Но ситуация, до которой довели водоснабжение и водоотведение во многих муниципалитетах, например, в Старооскольском, Губкинском округах и даже в Белгороде, говорит нам о том, что ситуацию нужно менять.
Вячеслав Гладков
Первые предложения минфин области должен подготовить в январе.