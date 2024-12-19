Прокуратура направила иск к минЖКХ из-за проблем с водой под Белгородом

Posted 19 декабря, 16:01
Published 19 декабря, 16:01
Modified 19 декабря, 16:01
Updated 19 декабря, 16:01
Прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО «Управляющая компания п. Изумрудный» добывает воду для жителей посёлка без лицензии.
В отношении директора составили протокол по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»). Ему также внесли представление.
В качестве наказания ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Чтобы в дальнейшем не повторять такие ошибки, он обратился за оформлением разрешающей недропользование лицензии.
Также прокурор направил исковое заявление к министертву ЖКХ региона об обеспечении жителей холодной питьевой водой надлежащего качества. В настоящее время акт находится на этапе рассмотрения.