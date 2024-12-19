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Posted 19 декабря, 16:01

Published 19 декабря, 16:01

Modified 19 декабря, 16:01

Updated 19 декабря, 16:01

Проблемы с водой были у жителей Белгородского района

Прокуратура направила иск к минЖКХ из-за проблем с водой под Белгородом

19 декабря 2024, 16:01
Фото: 1MI. Проблемы с водой были у жителей Белгородского района

УК предоставляла белгородцам воду без соответствующего разрешения

Это нарушение заметили в прокуратуре. Директору управляющей компании назначили штраф. Под удар попало и региональное министерство ЖКХ.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО «Управляющая компания п. Изумрудный» добывает воду для жителей посёлка без лицензии.

В отношении директора составили протокол по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»). Ему также внесли представление.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Чтобы в дальнейшем не повторять такие ошибки, он обратился за оформлением разрешающей недропользование лицензии.

Также прокурор направил исковое заявление к министертву ЖКХ региона об обеспечении жителей холодной питьевой водой надлежащего качества. В настоящее время акт находится на этапе рассмотрения.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Управляющая компания#Водоснабжение#Белгород#Министерство ЖКХ
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