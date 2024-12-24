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Posted 24 декабря, 09:09

Published 24 декабря, 09:09

Modified 24 декабря, 09:11

Updated 24 декабря, 09:11

В Белгородской области дважды за 2025 год подорожает плата за воду и отведение

Какая услуга ЖКХ подорожает для белгородцев больше остальных в 2025 году?

24 декабря 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области дважды за 2025 год подорожает плата за воду и отведение

Об этом сообщила начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Наталья Косилова. Население будет платить за воду и отведение больше с 1 июля.

Как отметила Наталья Косилова, в 2025 году в сфере водоснабжения и водоотведения будет наблюдаться наибольший рост тарифов. Это связано с тем, что 1 января 2025 года на территории Белгородской области вводится единый тариф для водоканала в связи с проведённой масштабной реорганизацией.

Поэтому в 2025 году тарифы на водоснабжение и водоотведение повысятся дважды — с 1 января и с 1 июля. При этом с 1 января повышение тарифов не отразится на населении. Тарифы у граждан будут оставаться на уровне 31 декабря 2024 года. А со второго полугодия произойдёт рост на 15,73%, что соответствует предельному отклонению по муниципальным образованиям.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на фоне подорожания возникает необходимость рассмотреть вопрос частичной компенсации разницы тарифов по водоснабжению в 2025 году.

Белгородские власти рассмотрят вопрос частичной компенсации разницы тарифов на воду
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Тарифы#Водоснабжение#Компенсация#Реорганизация#Водоотведение#Повышение цен#Белгород#Вячеслав Гладков#Наталья Косилова
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