Какая услуга ЖКХ подорожает для белгородцев больше остальных в 2025 году?

Posted 24 декабря, 09:09
Published 24 декабря, 09:09
Modified 24 декабря, 09:11
Updated 24 декабря, 09:11
Как отметила Наталья Косилова, в 2025 году в сфере водоснабжения и водоотведения будет наблюдаться наибольший рост тарифов. Это связано с тем, что 1 января 2025 года на территории Белгородской области вводится единый тариф для водоканала в связи с проведённой масштабной реорганизацией.
Поэтому в 2025 году тарифы на водоснабжение и водоотведение повысятся дважды — с 1 января и с 1 июля. При этом с 1 января повышение тарифов не отразится на населении. Тарифы у граждан будут оставаться на уровне 31 декабря 2024 года. А со второго полугодия произойдёт рост на 15,73%, что соответствует предельному отклонению по муниципальным образованиям.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на фоне подорожания возникает необходимость рассмотреть вопрос частичной компенсации разницы тарифов по водоснабжению в 2025 году.