Какая услуга ЖКХ подорожает для белгородцев больше остальных в 2025 году?

Поэтому в 2025 году тарифы на водоснабжение и водоотведение повысятся дважды — с 1 января и с 1 июля. При этом с 1 января повышение тарифов не отразится на населении. Тарифы у граждан будут оставаться на уровне 31 декабря 2024 года. А со второго полугодия произойдёт рост на 15,73%, что соответствует предельному отклонению по муниципальным образованиям.