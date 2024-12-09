Спас насос из Воронежа? Жители Репного в Белгородском районе дождались подачи воды

Posted 9 декабря, 08:50
Published 9 декабря, 08:50
Modified 9 декабря, 08:52
Updated 9 декабря, 08:52
На прошлой неделе выросло количество обращений жителей Белгородской области по вопросам водоснабжения. С 30 ноября по 7 декабря таких вопросов возникло 237.
Как рассказали на оперсовещании правительства региона, на прошлой неделе произошло несколько больших порывов сети сразу в нескольких населённых пунктах.
«И по вечерам отвечал. Там была замена насосов. В нескольких пунктах Белгородского района, области. Знаю, что работы там были проведены», — заявил Вячеслав Гладков.
Большая часть жалоб поступила от жителей Белгородского района — это 111 сообщений. Далее с проблемой столкнулся Старооскольский городской округ, город Белгород и Валуйский округ.
Ранее жители Дубового в мкр Европа, Парус и Дубовская Застава жаловались на перебои в подаче воды. Где-то её не было несколько дней.
В субботу в селе Репное Белгородского района провели замену насосной установки. Её привезли в пятницу из Воронежа. На данный момент ситуация находится под наблюдением. Также сегодня на место выехала бригада Белоблводоконала. Подача воды, как заявили на оперсовещании, продолжается. Абонентов «перезапитали» от сетей соседних микрорайонов.