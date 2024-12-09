Спас насос из Воронежа? Жители Репного в Белгородском районе дождались подачи воды

В Белгородском районе проблемы с водой решали с помощью насоса из Воронежа

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На прошлой неделе жители Белгородского района неоднократно жаловались на проблемы с водой. В том числе с её отсутствием. Так, жители мкр Европа, Парус и Дубовская Застава в Репном несколько суток оставались без воды. На оперсовещании рассказали, что привезли насос из Воронежа и всё починили.