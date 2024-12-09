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Posted 9 декабря, 08:50

Published 9 декабря, 08:50

Modified 9 декабря, 08:52

Updated 9 декабря, 08:52

Водоснабжение

Спас насос из Воронежа? Жители Репного в Белгородском районе дождались подачи воды

9 декабря 2024, 08:50
Фото: 1MI. Водоснабжение

В Белгородском районе проблемы с водой решали с помощью насоса из Воронежа

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Новости Белгорода
На прошлой неделе жители Белгородского района неоднократно жаловались на проблемы с водой. В том числе с её отсутствием. Так, жители мкр Европа, Парус и Дубовская Застава в Репном несколько суток оставались без воды. На оперсовещании рассказали, что привезли насос из Воронежа и всё починили.

На прошлой неделе выросло количество обращений жителей Белгородской области по вопросам водоснабжения. С 30 ноября по 7 декабря таких вопросов возникло 237.

Как рассказали на оперсовещании правительства региона, на прошлой неделе произошло несколько больших порывов сети сразу в нескольких населённых пунктах.

«И по вечерам отвечал. Там была замена насосов. В нескольких пунктах Белгородского района, области. Знаю, что работы там были проведены», — заявил Вячеслав Гладков.

Большая часть жалоб поступила от жителей Белгородского района — это 111 сообщений. Далее с проблемой столкнулся Старооскольский городской округ, город Белгород и Валуйский округ.

Проблемы с водоснабжениемПроблемы с водоснабжением
Проблемы с водоснабжением. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Ранее жители Дубового в мкр Европа, Парус и Дубовская Застава жаловались на перебои в подаче воды. Где-то её не было несколько дней.

В субботу в селе Репное Белгородского района провели замену насосной установки. Её привезли в пятницу из Воронежа. На данный момент ситуация находится под наблюдением. Также сегодня на место выехала бригада Белоблводоконала. Подача воды, как заявили на оперсовещании, продолжается. Абонентов «перезапитали» от сетей соседних микрорайонов.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Водоснабжение#Новости Белгорода#Белгород#Белоблводоканал#Проблемы с водой
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