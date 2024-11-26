Жители Новой жизни в Белгороде боятся остаться без воды из-за поломки

Posted 26 ноября, 11:14
Published 26 ноября, 11:14
Modified 26 ноября, 11:16
Updated 26 ноября, 11:16
Как рассказали читатели Бел.Ру, на улице Семейная, 3 (микрорайон Новая Жизнь) в октябре произошёл порыв наружного трубопровода холодной воды. Люди целый день были без воды. К вечеру приехали сотрудники водоканала и запитали дом по временной схеме: «То есть пластиковой трубой от колодца до подвала, сказали в течение нескольких дней устранят». Однако, по словам людей, до настоящего момента никаких работ не проводилось.
Труба проходит по улице, наступили морозы, в любой момент труба может перемёрзнуть и дом вновь останется без воды. Управляющая компания и жители дома неоднократно обращались по этому поводу в водоканал, но сроки устранения всё время переносят.
Жители дома на улице Семейная
Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в водоканал. В организации нам сообщили, что по данному адресу был порыв на сети. Сотрудники водоканала переподключили абонентов по временной схеме водоснабжения.
На сегодняшний лень сохраняется подача воды по временной схеме. Требуется замена ввода на дом. Завершить работы планируют до середины декабря по мере освобождения на других участках.