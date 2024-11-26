Жители Новой жизни в Белгороде боятся остаться без воды из-за поломки

Как рассказали читатели Бел.Ру, на улице Семейная, 3 (микрорайон Новая Жизнь) в октябре произошёл порыв наружного трубопровода холодной воды. Люди целый день были без воды. К вечеру приехали сотрудники водоканала и запитали дом по временной схеме: «То есть пластиковой трубой от колодца до подвала, сказали в течение нескольких дней устранят». Однако, по словам людей, до настоящего момента никаких работ не проводилось.