Снова отключение? Под Белгородом у людей четвёртые сутки нет воды

Posted 6 декабря, 07:43
Published 6 декабря, 07:43
Modified 6 декабря, 07:45
Updated 6 декабря, 07:45
Жители посёлка Дубовое не первый день жалуются на перебои с водоснабжением. Проблемы наблюдаются в микрорайонах Европа, Парус и Дубовская Застава. Жители утверждают, что в их домах нет воды уже четвёртые сутки.
«Почему в микрорайонах Парус и Европа техническая вода? Вся бытовая техника разваливается от ржавой воды. Никто не берёт ответственность за наши микрорайоны по воде. В данный момент три дня нет воды. Неужели в наших районах, максимально приближённых к городу, нельзя навести порядок?» — задала вопрос одна из жительниц.
Ситуацию прокомментировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она ответила, что снижение давления воды и частичное её отсутствие появилось из-за поломки насоса. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы.
«На сегодняшний день вода в системе есть, однако давление действительно ниже обычного. Сотрудниками специализированной организации ведутся регулировочные работы на сетях водоснабжения. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы устранить данную проблему», — добавила чиновница.
Куташова пообещала повторно проинформировать жителей, когда проблему удастся устранить.