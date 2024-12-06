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Posted 6 декабря, 07:43

Published 6 декабря, 07:43

Modified 6 декабря, 07:45

Updated 6 декабря, 07:45

Без воды остались жители нескольких микрорайонов под Белгородом

Снова отключение? Под Белгородом у людей четвёртые сутки нет воды

6 декабря 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney. Без воды остались жители нескольких микрорайонов под Белгородом

Глава Белгородского района ответила на претензии об отключении воды

Отключение произошло из-за поломки насоса. Об отсутствии воды сообщили жители нескольких микрорайонов в посёлке Дубовое. Поступающие жалобы прокомментировала глава района Анна Куташова.

Жители посёлка Дубовое не первый день жалуются на перебои с водоснабжением. Проблемы наблюдаются в микрорайонах Европа, Парус и Дубовская Застава. Жители утверждают, что в их домах нет воды уже четвёртые сутки.

«Почему в микрорайонах Парус и Европа техническая вода? Вся бытовая техника разваливается от ржавой воды. Никто не берёт ответственность за наши микрорайоны по воде. В данный момент три дня нет воды. Неужели в наших районах, максимально приближённых к городу, нельзя навести порядок?» — задала вопрос одна из жительниц.

Ситуацию прокомментировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она ответила, что снижение давления воды и частичное её отсутствие появилось из-за поломки насоса. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

«На сегодняшний день вода в системе есть, однако давление действительно ниже обычного. Сотрудниками специализированной организации ведутся регулировочные работы на сетях водоснабжения. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы устранить данную проблему», — добавила чиновница.

Куташова пообещала повторно проинформировать жителей, когда проблему удастся устранить.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Отключение#Водоснабжение#Жалобы#Белгород#Анна Куташова
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