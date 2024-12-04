Найден виновный в очередном отключении воды в Новой жизни в Белгороде

Posted 4 декабря, 07:11
Published 4 декабря, 07:11
Modified 4 декабря, 07:13
Updated 4 декабря, 07:13
«Просим разобраться с постоянными отключениями воды в микрорайоне Новая жизнь. Только в прошлом месяце четыре раза отключали», — писали пользователи в соцсетях.
Проблема с водой здесь не нова. О ней стало известно ещё в июле текущего года. Причём люди оказались в этой ситуации бессильны: в водоканале, который не мог принять дома на баланс, их «футболили», а застройщик решать ситуацию не торопился. Тогда глава региона Вячеслав Гладков уже вмешивался, что подарило местным надежду на бесперебойную подачу воды.
В этот раз губернатору тоже пришлось «долго разбираться». Выяснилось, что подрядная организация сама повредила водопровод.
«Сейчас с директором водоканала проговорили, наложим штрафные санкции в максимальном объёме для того, чтобы не просто были аккуратны, потому что ущерб как существующим коммуникациям, так и дискомфорт, проблема всем, кто живёт в собственном жилье многоквартирном», — заявил Вячеслав Гладков в прямом эфире.