Найден виновный в очередном отключении воды в Новой жизни в Белгороде

Проблема с водой здесь не нова. О ней стало известно ещё в июле текущего года. Причём люди оказались в этой ситуации бессильны: в водоканале, который не мог принять дома на баланс, их «футболили», а застройщик решать ситуацию не торопился. Тогда глава региона Вячеслав Гладков уже вмешивался, что подарило местным надежду на бесперебойную подачу воды.