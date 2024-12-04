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Posted 4 декабря, 07:11

Published 4 декабря, 07:11

Modified 4 декабря, 07:13

Updated 4 декабря, 07:13

Белгородцам в Новой жизни не хватает воды

Найден виновный в очередном отключении воды в Новой жизни в Белгороде

4 декабря 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцам в Новой жизни не хватает воды

Белгородцы вновь сообщили о проблемах с водой в Новой жизни

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Новости Белгорода
Жители микрорайона Новая жизнь в Белгороде снова просят губернатора разобраться в проблеме с водоснабжением. Здесь до сих пор происходят регулярные и внезапные отключения. Проблема наблюдается как минимум с лета. Кто оказался виноват на этот раз и как его накажут?
«Просим разобраться с постоянными отключениями воды в микрорайоне Новая жизнь. Только в прошлом месяце четыре раза отключали», — писали пользователи в соцсетях.

Проблема с водой здесь не нова. О ней стало известно ещё в июле текущего года. Причём люди оказались в этой ситуации бессильны: в водоканале, который не мог принять дома на баланс, их «футболили», а застройщик решать ситуацию не торопился. Тогда глава региона Вячеслав Гладков уже вмешивался, что подарило местным надежду на бесперебойную подачу воды.

В этот раз губернатору тоже пришлось «долго разбираться». Выяснилось, что подрядная организация сама повредила водопровод.

«Сейчас с директором водоканала проговорили, наложим штрафные санкции в максимальном объёме для того, чтобы не просто были аккуратны, потому что ущерб как существующим коммуникациям, так и дискомфорт, проблема всем, кто живёт в собственном жилье многоквартирном», — заявил Вячеслав Гладков в прямом эфире.
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