Взрослый белгородец сломал незнакомому подростку челюсть

Posted 23 декабря, 12:05
Published 23 декабря, 12:05
Modified 23 декабря, 12:05
Updated 23 декабря, 12:05
По данным полиции, 17-летний парень вместе со своими знакомыми гулял на одной из улиц в Майском. В один момент приятель и его девушка отошли в сторону выяснить отношения, но подросток пошёл за ними, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.
В этот момент мимо проходили взрослые мужчины, которые, услышав разговор на повышенных тонах, решили вмешаться. Началась драка, в ходе которой 55-летний мужчина ударил юношу в лицо. У подростка диагностировали перелом челюсти.
Врачи больницы сообщили о случившемся в отделение полиции. В отношении обвиняемого мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.