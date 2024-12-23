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Posted 23 декабря, 12:05

Published 23 декабря, 12:05

Modified 23 декабря, 12:05

Updated 23 декабря, 12:05

Взрослый белгородец сломал незнакомому подростку челюсть

Взрослый белгородец сломал незнакомому подростку челюсть

23 декабря 2024, 12:05
Фото: 1MI.
Конфликт между взрослыми мужчинам и подростками случился на улице. Последние спорили между собой, когда в ситуацию решили вмешаться мужчины, после чего началась драка, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 17-летний парень вместе со своими знакомыми гулял на одной из улиц в Майском. В один момент приятель и его девушка отошли в сторону выяснить отношения, но подросток пошёл за ними, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

В этот момент мимо проходили взрослые мужчины, которые, услышав разговор на повышенных тонах, решили вмешаться. Началась драка, в ходе которой 55-летний мужчина ударил юношу в лицо. У подростка диагностировали перелом челюсти.

Врачи больницы сообщили о случившемся в отделение полиции. В отношении обвиняемого мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

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