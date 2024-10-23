Подросток из Белгорода пнул мужчину на остановке и привлёк внимание следователей

Posted 23 октября, 14:16
Published 23 октября, 14:16
Modified 23 октября, 14:18
Updated 23 октября, 14:18
В воскресенье, 20 октября, вечером несовершеннолетний ждал автобус на остановке, когда у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. Парень со злости пнул обидчика по ноге. И нажил себе последствий.
Мужчина подал заявление в полицию, теперь подозреваемому грозит уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
В данный момент проводится ряд следственных мероприятий, цель которых — выяснить все детали произошедшего и собрать доказательства. По делу назначены судебные экспертизы.