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Posted 23 октября, 14:16

Published 23 октября, 14:16

Modified 23 октября, 14:18

Updated 23 октября, 14:18

Подросток из Белгорода пнул мужчину на остановке и привлёк внимание следователей

Подросток из Белгорода пнул мужчину на остановке и привлёк внимание следователей

23 октября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Следственный отдел СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело против несовершеннолетнего парня. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взрослому мужчине. Подробности происшествия рассказали в ведомстве.

В воскресенье, 20 октября, вечером несовершеннолетний ждал автобус на остановке, когда у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. Парень со злости пнул обидчика по ноге. И нажил себе последствий.

Мужчина подал заявление в полицию, теперь подозреваемому грозит уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

В данный момент проводится ряд следственных мероприятий, цель которых — выяснить все детали произошедшего и собрать доказательства. По делу назначены судебные экспертизы.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Конфликт#Несовершеннолетний#Белгород
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