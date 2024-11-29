Подросток разбил в Белгороде автомат с игрушками, пытаясь впечатлить девушку

Posted 29 ноября, 12:05
Published 29 ноября, 12:05
Modified 29 ноября, 12:05
Updated 29 ноября, 12:05
В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как подросток в подземном переходе Белгорода разбивает установленный автомат с игрушками. В тот же день в правоохранительные органы с жалобой обратилась владелица аппарата.
Спустя время удалось установить личность подозреваемого: им оказался 17-летний парень. Он рассказал, что ударом по автомату решил привлечь внимание симпатичной девушки. Когда же он увидел, что причинил автомату ущерб, решил скрыться с места преступления.
В отношении него завели административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В отношении его матери также составили протокол за ненадлежащее воспитание. Подростка могут поставить на учёт в ПДН.
Позже установят ущерб, нанесённый владелице автомата, а также примут процессуальное решение.