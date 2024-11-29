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Posted 29 ноября, 12:05

Published 29 ноября, 12:05

Modified 29 ноября, 12:05

Updated 29 ноября, 12:05

В Белгороде подросток разбил автомат с игрушками

Подросток разбил в Белгороде автомат с игрушками, пытаясь впечатлить девушку

29 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI. В Белгороде подросток разбил автомат с игрушками
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Новости Белгорода
Хулиганство случилось в одном из подземных переходов Белгорода. Подросток заметил симпатичную девушку и решил незаконным образом обратить её внимание на себя, но переусердствовал. Теперь на него составлен протокол, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как подросток в подземном переходе Белгорода разбивает установленный автомат с игрушками. В тот же день в правоохранительные органы с жалобой обратилась владелица аппарата.

Спустя время удалось установить личность подозреваемого: им оказался 17-летний парень. Он рассказал, что ударом по автомату решил привлечь внимание симпатичной девушки. Когда же он увидел, что причинил автомату ущерб, решил скрыться с места преступления.

В отношении него завели административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В отношении его матери также составили протокол за ненадлежащее воспитание. Подростка могут поставить на учёт в ПДН.

Позже установят ущерб, нанесённый владелице автомата, а также примут процессуальное решение.

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