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Posted 29 ноября, 14:51

Published 29 ноября, 14:51

Modified 29 ноября, 14:53

Updated 29 ноября, 14:53

Фото с места происшествия в Бессоновке

Подросток напал на мать с ребёнком под Белгородом: чем закончилась громкая история?

29 ноября 2024, 14:51
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород». Фото с места происшествия в Бессоновке

Суд поставил точку в деле об избитых под Белгородом матери и ребёнке

Сюжет
Уголовное дело
Громкая история с нападением на молодую мать с ребёнком, которая произошла два года назад, завершилась. В пользу пострадавших взыскали компенсации с законного представителя несовершеннолетнего парня, который напал на них, избил и ограбил, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.

Происшествие случилось в августе 2022 года. Недалеко от села Бессоновка Белгородского района несовершеннолетний парень напал на молодую женщину и её сына, которому на тот момент было шесть лет. Обоих он сильно избил стилетом, оттащил в лесополосу и украл у потерпевшей телефон.

Нападавшего хоть и задержали, но не привлекли к уголовной ответственности по вменяемым ему статьям (ч.3 ст. 30, п. п. «а, в, з» ч.2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ), так как парню было только 16 лет и он совершил преступление, будучи невменяемым. Его поместили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Пострадавшие решили взыскать компенсации у его законного представителя — матери. Деньги нужны были на покрытие не только морального вреда, но и расходов на лечение маленького ребёнка и самой женщины.

Суд удовлетворил исковое заявление и взыскал с ответчика в общей сумме 2 523 634 рубля. Сюда же также вошли расходы на транспорт и проживание. Ответчик подал апелляцию, но решение оставили без изменений.

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