Подросток напал на мать с ребёнком под Белгородом: чем закончилась громкая история?

Нападавшего хоть и задержали, но не привлекли к уголовной ответственности по вменяемым ему статьям (ч.3 ст. 30, п. п. «а, в, з» ч.2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ), так как парню было только 16 лет и он совершил преступление, будучи невменяемым. Его поместили на принудительное лечение в психиатрический стационар.