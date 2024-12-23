«У нас что, земли нет?» Гладков назвал позором ситуацию с предоставлением участков

Posted 23 декабря, 10:07
Published 23 декабря, 10:07
Modified 23 декабря, 20:42
Updated 23 декабря, 20:42
Бесплатное предоставление земли под строительство домов и личных хозяйств для многодетных семей, участников СВО и членов семьи погибших участников СВО ведётся на надлежащем уровне, заявили на оперсовещании правительства Белгородской области. Однако основной проблемой всё ещё остаётся инфраструктура, которой необходимо обеспечить участки, отчитался министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин.
Согласно докладу, за прошедший период 2024 года участки получили 232 многодетные семьи, ещё 508 — ждут получения. Что касается военнослужащих, то им передали 15 участков, семьям участников СВО — 73 места под строительство, 236 человек — на учёте.
Почему 508 семей всё ещё на учёте? Министр заявил, что количество сформированных под ИЖС и ЛПХ участков превосходит количество этих семей. Так, Зайнуллин пояснил, что некоторые из них отказываются и ждут либо выбирают другой.
«Не верю. Я просто скажу: никто этой работой не занимается. <…> Люди маются. Да, есть проблема с тем, что большая часть многодетных семей не строит. Потому что источника доходов нет у них. А это для них формирование источника дополнительного дохода, поэтому они его реализуют», — высказался Вячеслав Гладков.
Так, в первую половину 2025 года данную проблему необходимо закрыть. Глава региона потребовал в качестве доказательств расписки семей об отказе от каждого родителя, чтоб их «лично посмотреть». По проблеме планируют провести совещание в начале февраля.
«У нас что, земли нет? Извините, у нас банк земли самый большой в ЦФО. <… > Собирайтесь с главами, выдвигайте предложения. <…> С моей точки зрения — позор», — добавил Гладков.
Также ранее сообщалось, что белгородцы, утратившие свои дома из-за обстрелов ВСУ, получат новые участки земли без аукциона.