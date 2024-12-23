bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 10:07

Published 23 декабря, 10:07

Modified 23 декабря, 20:42

Updated 23 декабря, 20:42

Некоторые белгородцы до сих пор не дождались участков

«У нас что, земли нет?» Гладков назвал позором ситуацию с предоставлением участков

23 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI. Некоторые белгородцы до сих пор не дождались участков

Гладков раскритиковал доклад о предоставлении земли многодетным белгородцам

Сюжет
Строительство
В Белгородской области продолжается бесплатное предоставление земли многодетным семьям и участникам СВО. Однако с этим возникли большие проблемы, как заявил губернатор. За большую очередь ожидающих министр земельных отношений попал под разнос.

Бесплатное предоставление земли под строительство домов и личных хозяйств для многодетных семей, участников СВО и членов семьи погибших участников СВО ведётся на надлежащем уровне, заявили на оперсовещании правительства Белгородской области. Однако основной проблемой всё ещё остаётся инфраструктура, которой необходимо обеспечить участки, отчитался министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин.

Согласно докладу, за прошедший период 2024 года участки получили 232 многодетные семьи, ещё 508 — ждут получения. Что касается военнослужащих, то им передали 15 участков, семьям участников СВО — 73 места под строительство, 236 человек — на учёте.

Почему 508 семей всё ещё на учёте? Министр заявил, что количество сформированных под ИЖС и ЛПХ участков превосходит количество этих семей. Так, Зайнуллин пояснил, что некоторые из них отказываются и ждут либо выбирают другой.

«Не верю. Я просто скажу: никто этой работой не занимается. <…> Люди маются. Да, есть проблема с тем, что большая часть многодетных семей не строит. Потому что источника доходов нет у них. А это для них формирование источника дополнительного дохода, поэтому они его реализуют», — высказался Вячеслав Гладков.

Так, в первую половину 2025 года данную проблему необходимо закрыть. Глава региона потребовал в качестве доказательств расписки семей об отказе от каждого родителя, чтоб их «лично посмотреть». По проблеме планируют провести совещание в начале февраля.

«У нас что, земли нет? Извините, у нас банк земли самый большой в ЦФО. <… > Собирайтесь с главами, выдвигайте предложения. <…> С моей точки зрения — позор», — добавил Гладков.

Также ранее сообщалось, что белгородцы, утратившие свои дома из-за обстрелов ВСУ, получат новые участки земли без аукциона.

Потерявшие жильё из-за обстрелов белгородцы получат новые участки без аукциона
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Белгорода уточнили, для чего изымают дома и участки в центре городаБелгородцы из приграничья после окончания СВО получат право вернуть свои участкиБелгородская облдума одобрила правки, касающиеся выделения участков героям СВО
#Татьяна Лукащева#Общество#Белгородская область#Строительство#ИЖС#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Белгород#Земельные участки#Приграничье#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика