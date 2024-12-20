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Posted 20 декабря, 14:43

Published 20 декабря, 14:43

Modified 20 декабря, 14:43

Updated 20 декабря, 14:43

Документ об изъятии вышел на этой неделе

Власти Белгорода уточнили, для чего изымают дома и участки в центре города

20 декабря 2024, 14:43
Фото: 1MI. Документ об изъятии вышел на этой неделе
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка узнала, что её дом на улице Попова собираются изъять власти. Она спросила, зачем и когда с ней собираются связаться по данному вопросу. На оба вопроса ответил мэр Валентин Демидов.

Забрать собираются участки, расположенные по адресам Попова, 84 и Попова, 90. Причиной стал план строительства в этом районе ливневой канализации.

Она будет необходима здесь для отведения выпавших осадков и талых вод с будущей территории детского сада, пояснил мэр Валентин Демидов. Детсад построят на месте трагедии на улице Маяковского, он будет рассчитан на 150 мест.

Власти издали соответствующее распоряжение № 3461. Оно датируется 18 декабря. Его в течение десяти дней с момента издания направят собственникам участков.

В центре Белгорода изымут ещё несколько домов и участков. В чём дело?
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#Валерия Колесникова#Город#Ливневая канализация#Новости Белгорода#Белгород#Земельные участки#Улица Попова#Валентин Демидов#Изъятие домов
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