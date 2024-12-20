Власти Белгорода уточнили, для чего изымают дома и участки в центре города

Posted 20 декабря, 14:43
Published 20 декабря, 14:43
Modified 20 декабря, 14:43
Updated 20 декабря, 14:43
Забрать собираются участки, расположенные по адресам Попова, 84 и Попова, 90. Причиной стал план строительства в этом районе ливневой канализации.
Она будет необходима здесь для отведения выпавших осадков и талых вод с будущей территории детского сада, пояснил мэр Валентин Демидов. Детсад построят на месте трагедии на улице Маяковского, он будет рассчитан на 150 мест.
Власти издали соответствующее распоряжение № 3461. Оно датируется 18 декабря. Его в течение десяти дней с момента издания направят собственникам участков.