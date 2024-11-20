Белгородцы из приграничья после окончания СВО получат право вернуть свои участки

Posted 20 ноября, 14:00
Published 20 ноября, 14:00
Modified 20 ноября, 14:02
Updated 20 ноября, 14:02
В ходе пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что после окончения СВО жителям не будут оказывать помощь в восстановлении жилья, поскольку государство уже предоставило пострадавшим новую собственность.
Однако правительство думает над тем, чтобы дать жителям возможность вернуть свои бывшие участки в своё пользование. Для этого они придумали новую схему, которую уже согласовали с прокуратурой.
«Мы предполагаем, что после войны дадим пять лет. Если в течение пяти лет собственник, в пользовании которого находилась земля, возвращается и восстанавливает свой дом, то да — мы отдаём ему дальше в собственность этот участок. Конечно, параллельно нужно принимать решение о восстановлении инфракструктуры, потому что школы разбиты, ФАПы, администрации и остальное», — объяснил губернатор.