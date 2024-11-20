bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 14:00

Published 20 ноября, 14:00

Modified 20 ноября, 14:02

Updated 20 ноября, 14:02

Белгородцы из приграничья после окончания СВО получат право вернуть свои участки

Белгородцы из приграничья после окончания СВО получат право вернуть свои участки

20 ноября 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney.
Речь идёт о тех жителях, которым государство уже предоставило новое жильё взамен старого. Если у белгородцев будут желание и возможность, то правительство позволит им вернуть свои старые участки в своё пользование. Подробности Гладков сообщил на пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что после окончения СВО жителям не будут оказывать помощь в восстановлении жилья, поскольку государство уже предоставило пострадавшим новую собственность.

Однако правительство думает над тем, чтобы дать жителям возможность вернуть свои бывшие участки в своё пользование. Для этого они придумали новую схему, которую уже согласовали с прокуратурой.

«Мы предполагаем, что после войны дадим пять лет. Если в течение пяти лет собственник, в пользовании которого находилась земля, возвращается и восстанавливает свой дом, то да — мы отдаём ему дальше в собственность этот участок. Конечно, параллельно нужно принимать решение о восстановлении инфракструктуры, потому что школы разбиты, ФАПы, администрации и остальное», — объяснил губернатор.
Сертификатов нет? Гладков объяснил, как пострадавшим белгородцам будут выдавать жильё
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Белгородской области напомнил, что «жилищных сертификатов не существует»Правительство РФ выделит новый транш для белгородцев, у которых повреждено жильёКак жители ЦФО выбирают жильё: результаты опроса
#Александра Склярова#Белгородская область#Участки#Белгород#Вячеслав Гладков#Земельные участки#Разрушенное жильё
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика