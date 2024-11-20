Белгородцы из приграничья после окончания СВО получат право вернуть свои участки

Речь идёт о тех жителях, которым государство уже предоставило новое жильё взамен старого. Если у белгородцев будут желание и возможность, то правительство позволит им вернуть свои старые участки в своё пользование. Подробности Гладков сообщил на пресс-конференции.

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