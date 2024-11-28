Потерявшие жильё из-за обстрелов белгородцы получат новые участки без аукциона

Как отметил чиновник, одной из мер соцподдержки белгородцам, которые потеряли жильё после обстрелов ВСУ, является выплата средств на строительство жилого дома по договору подряда. Построить дом можно в любом населённом пункте региона, за исключением мест, где введён режим ЧС или куда ограничен доступ.