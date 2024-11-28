Потерявшие жильё из-за обстрелов белгородцы получат новые участки без аукциона

Posted 28 ноября, 14:45
Published 28 ноября, 14:45
Modified 28 ноября, 14:47
Updated 28 ноября, 14:47
Как отметил чиновник, одной из мер соцподдержки белгородцам, которые потеряли жильё после обстрелов ВСУ, является выплата средств на строительство жилого дома по договору подряда. Построить дом можно в любом населённом пункте региона, за исключением мест, где введён режим ЧС или куда ограничен доступ.
Чтобы начать застройку, белгородцы вместе с органами местного самоуправления определяют свободные земельные участки. Однако общие положения земельного законодательства предусматривают публичную процедуру торгов для предоставления участков для ИЖС или личного подсобного хозяйства.
Поэтому, чтобы реализовать права белгородцев, которые утратили жильё, на законодательном уровне депутаты облдумы закрепили право людей брать земельные участки в аренду без торгов и во внеочередном порядке. После строительства дома белгородцы смогут выкупить участок за 0,01% от кадастровой стоимости — порядка 200 рублей.
Напомним, Белгородская область получит 3,5 млрд рублей от правительства РФ.