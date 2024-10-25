Белгородская облдума одобрила правки, касающиеся выделения участков героям СВО

Также уточняется право на получение земельных участков военнослужащими, которые награждены орденами Российской Федерации. Согласно поправкам, они могут быть зарегистрированы во время участия в СВО за пределами Белгородской области по местам дислокации своих воинских частей, а затем — по месту жительства на территории региона.