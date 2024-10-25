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Posted 25 октября, 16:07

Published 25 октября, 16:07

Modified 25 октября, 16:09

Updated 25 октября, 16:09

Белгородская облдума одобрила правки, касающиеся выделения участков героям СВО

Белгородская облдума одобрила правки, касающиеся выделения участков героям СВО

25 октября 2024, 16:07
Фото: Соцсети Юрия Клепикова
Сюжет
Облдума
Во время 46-го заседания облдумы депутаты одобрили поправки в региональный закон, который касается реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации.

Также уточняется право на получение земельных участков военнослужащими, которые награждены орденами Российской Федерации. Согласно поправкам, они могут быть зарегистрированы во время участия в СВО за пределами Белгородской области по местам дислокации своих воинских частей, а затем — по месту жительства на территории региона.

Поправки в закон также уточняют, что члены семей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ, могут получить земельный участок. Это право предоставляется в случае гибели героев, не реализовавших право на предоставление в собственность земельного участка, или в случае присвоения военному звания Героя РФ посмертно.

Аналогичные правила действуют и для членов семей участников СВО, награждённых орденами Российской Федерации.

Как отметил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков, бесплатно получить земельный участок в собственность можно однократно. Это правило установлено в Земельном Кодексе для случаев, когда военнослужащий уже получил участок, например, как лицо, имеющее трёх и более детей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Законодательство#Облдума#Военнослужащие#Белгород#Земельные участки#СВО
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