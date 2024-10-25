Белгородская облдума одобрила правки, касающиеся выделения участков героям СВО

Posted 25 октября, 16:07
Published 25 октября, 16:07
Modified 25 октября, 16:09
Updated 25 октября, 16:09
Также уточняется право на получение земельных участков военнослужащими, которые награждены орденами Российской Федерации. Согласно поправкам, они могут быть зарегистрированы во время участия в СВО за пределами Белгородской области по местам дислокации своих воинских частей, а затем — по месту жительства на территории региона.
Поправки в закон также уточняют, что члены семей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ, могут получить земельный участок. Это право предоставляется в случае гибели героев, не реализовавших право на предоставление в собственность земельного участка, или в случае присвоения военному звания Героя РФ посмертно.
Аналогичные правила действуют и для членов семей участников СВО, награждённых орденами Российской Федерации.
Как отметил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков, бесплатно получить земельный участок в собственность можно однократно. Это правило установлено в Земельном Кодексе для случаев, когда военнослужащий уже получил участок, например, как лицо, имеющее трёх и более детей.