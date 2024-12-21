Белгород признали лучшим городом по защите населения и территорий от ЧС

По его словам, в 2023 году Белгород существенно модернизировал систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Установлено 135 дополнительных устройств, обеспечивающих своевременное информирование всех жителей города. Параллельно совершенствуется система укрытий. В подъездах жилых домов разместили более 5 тысяч размыкателей, позволяющих с помощью городской системы оповещения дистанционно открывать двери в случае возникновения угрозы. Таким образом, горожане получают возможность укрыться в подъездах во время ракетных обстрелов.