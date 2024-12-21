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Posted 21 декабря, 09:54

Published 21 декабря, 09:54

Modified 21 декабря, 09:56

Updated 21 декабря, 09:56

Белгород признали лучшим городом по защите населения и территорий от ЧС

Белгород признали лучшим городом по защите населения и территорий от ЧС

21 декабря 2024, 09:54
Фото: 1MI.
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Новости Белгорода
Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. По его словам, эксперты отметили системную и комплексную работу, которая организована в столице региона.

Столица Белгородской области в очередной раз отмечена как ведущий муниципалитет региона в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Эта заслуга обусловлена системным и всесторонним подходом, реализуемым в городе на протяжении трёх последовательных лет, сообщил мэр Валентин Демидов.

По его словам, в 2023 году Белгород существенно модернизировал систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Установлено 135 дополнительных устройств, обеспечивающих своевременное информирование всех жителей города. Параллельно совершенствуется система укрытий. В подъездах жилых домов разместили более 5 тысяч размыкателей, позволяющих с помощью городской системы оповещения дистанционно открывать двери в случае возникновения угрозы. Таким образом, горожане получают возможность укрыться в подъездах во время ракетных обстрелов.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Белгорода обработала свыше 600 тысяч обращений граждан, что на 44 тысячи больше, чем в 2022 году. Помимо приёма сведений о происшествиях, операторы ЕДДС регистрируют обращения о повреждении имущества.

Спасательные службы города совершили более 5 тысяч выездов. В результате их действий спасено 90 человек, в том числе 15 детей. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности на водных объектах города и проведению занятий для горожан по оказанию первой помощи.

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