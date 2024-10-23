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Posted 23 октября, 13:06

Published 23 октября, 13:06

Modified 23 октября, 13:08

Updated 23 октября, 13:08

Урожаю достанется: режим ЧС ввели в Белгородской области из-за засухи

Урожаю достанется: режим ЧС ввели в Белгородской области из-за засухи

23 октября 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Черноземье
В белгородском АПК ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за засухи. Соответствующий указ подписал губернатор области. Он будет распространяться на все правовые отношения, возникшие с 1 октября.

Лето и начало осени в 2024 году в регионе выдались очень жаркие. Дождей практически не было, а температура даже в сентябре била все мыслимые рекорды. Из-за этого в Белгородской области погибло большое количество сельскохозяйственных культур.

Руководить ликвидацией ЧС будет первый белгородский замминистра сельского хозяйства Александр Набоков. Власти рекомендовали главам муниципалитетов организовать на местах специализированные комиссии.

Аналогичный режим ранее ввели 30 сентября в Воронежской и Орловской областях, а 17 октября — в Курской области.

В текущем году темпы осенней посевной кампании в регионах Черноземья значительно отстают от прошлогодних показателей. Но проблема и в масштабах всей страны.

По информации, предоставленной аналитическим центром «Совэкон», к концу сентября было засеяно озимыми культурами 8,3 миллиона гектаров. Это самый низкий показатель с 2013 года. Для сравнения: в прошлом году покзатель составил 9,3 миллиона.

Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей в Черноземье наблюдают опасное явление
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Сельское хозяйство#Чрезвычайная ситуация#Посевная кампания#Орловская область#Засуха#Воронежская область#Озимые культуры
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