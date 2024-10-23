Урожаю достанется: режим ЧС ввели в Белгородской области из-за засухи

Posted 23 октября, 13:06
Published 23 октября, 13:06
Modified 23 октября, 13:08
Updated 23 октября, 13:08
Лето и начало осени в 2024 году в регионе выдались очень жаркие. Дождей практически не было, а температура даже в сентябре била все мыслимые рекорды. Из-за этого в Белгородской области погибло большое количество сельскохозяйственных культур.
Руководить ликвидацией ЧС будет первый белгородский замминистра сельского хозяйства Александр Набоков. Власти рекомендовали главам муниципалитетов организовать на местах специализированные комиссии.
Аналогичный режим ранее ввели 30 сентября в Воронежской и Орловской областях, а 17 октября — в Курской области.
В текущем году темпы осенней посевной кампании в регионах Черноземья значительно отстают от прошлогодних показателей. Но проблема и в масштабах всей страны.
По информации, предоставленной аналитическим центром «Совэкон», к концу сентября было засеяно озимыми культурами 8,3 миллиона гектаров. Это самый низкий показатель с 2013 года. Для сравнения: в прошлом году покзатель составил 9,3 миллиона.