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Posted 2 декабря, 14:03

Published 2 декабря, 14:03

Modified 2 декабря, 14:03

Updated 2 декабря, 14:03

В Белгороде определили формы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС

В Белгороде хотят подготовить всех жителей к действиям при военных конфликтах и ЧС

2 декабря 2024, 14:03
Фото: 1MI. В Белгороде определили формы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС

В Белгороде определили формы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС

Сюжет
Новости Белгорода
Городские власти опубликовали постановление, в котором регламентировали подготовку жителей Белгорода в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. О чём идёт речь?

Из документа следует, что подготовка является обязательной для всех жителей столицы региона. Она будет организована в том числе по месту работы, обучения.

Руководителям организаций необходимо будет повысить квалификацию, пройдя тренинги от МЧС и ГОЧС Белгородской области. Они также должны будут присутствовать на учениях. Сотрудники пройдут инструктаж на работе.

Для чиновники организуют обучение на специальных семинарах и мероприятиях. Школьникам и студентам проведут занятия по безопасности, а также тренировки.

Неработающие граждане смогут пройти подготовку в учебно-консультационных пунктах.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Гражданская оборона#Чрезвычайные ситуации#Белгород
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