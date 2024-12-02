В Белгороде хотят подготовить всех жителей к действиям при военных конфликтах и ЧС

Posted 2 декабря, 14:03
Published 2 декабря, 14:03
Modified 2 декабря, 14:03
Updated 2 декабря, 14:03
Из документа следует, что подготовка является обязательной для всех жителей столицы региона. Она будет организована в том числе по месту работы, обучения.
Руководителям организаций необходимо будет повысить квалификацию, пройдя тренинги от МЧС и ГОЧС Белгородской области. Они также должны будут присутствовать на учениях. Сотрудники пройдут инструктаж на работе.
Для чиновники организуют обучение на специальных семинарах и мероприятиях. Школьникам и студентам проведут занятия по безопасности, а также тренировки.
Неработающие граждане смогут пройти подготовку в учебно-консультационных пунктах.