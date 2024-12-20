Учёные НИУ «БелГУ» получили премии Правительства РФ в области науки и техники

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин представил премии Правительства Российской Федерации 2024 года в области науки и техники для молодых учёных. В этом году лауреатами стали коллективы, чьи разработки нашли применение в деятельности ключевых отраслей экономики страны.

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