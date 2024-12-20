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Posted 20 декабря, 06:32

Published 20 декабря, 06:32

Modified 20 декабря, 06:34

Updated 20 декабря, 06:34

Учёные НИУ «БелГУ» получили премии Правительства РФ в области науки и техники

Учёные НИУ «БелГУ» получили премии Правительства РФ в области науки и техники

20 декабря 2024, 06:32
Фото: НИУ «БелГУ».
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин представил премии Правительства Российской Федерации 2024 года в области науки и техники для молодых учёных. В этом году лауреатами стали коллективы, чьи разработки нашли применение в деятельности ключевых отраслей экономики страны.

Среди лауреатов — авторский коллектив Центра агрохимической службы «Белгородский». Под руководством директора центра, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой агроэкологии института наук о Земле НИУ «БелГУ» учёные разработали и внедрили геоинформационную систему для обеспечения экологического мониторинга и охраны почв. В составе коллектива — выпускники аспирантуры института наук о Земле НИУ «БелГУ».

Фото: НИУ «БелГУ»

В научную группу под руководством Сергея Лукина входят кандидаты географических наук Денис Жуйков и Илья Костин, кандидат биологических наук Светлана Селюкова, а также инженер-программист Елена Малышева.

Напомним, ранее Сергей Лукин был награждён юбилейной медалью на заседании Наблюдательного совета НОЦ за особый личный вклад в научно-исследовательскую деятельность РАН.

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