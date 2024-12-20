Учёные НИУ «БелГУ» получили премии Правительства РФ в области науки и техники

Posted 20 декабря, 06:32
Published 20 декабря, 06:32
Modified 20 декабря, 06:34
Updated 20 декабря, 06:34
Среди лауреатов — авторский коллектив Центра агрохимической службы «Белгородский». Под руководством директора центра, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой агроэкологии института наук о Земле НИУ «БелГУ» учёные разработали и внедрили геоинформационную систему для обеспечения экологического мониторинга и охраны почв. В составе коллектива — выпускники аспирантуры института наук о Земле НИУ «БелГУ».
В научную группу под руководством Сергея Лукина входят кандидаты географических наук Денис Жуйков и Илья Костин, кандидат биологических наук Светлана Селюкова, а также инженер-программист Елена Малышева.
Напомним, ранее Сергей Лукин был награждён юбилейной медалью на заседании Наблюдательного совета НОЦ за особый личный вклад в научно-исследовательскую деятельность РАН.