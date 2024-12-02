Делегация НИУ «БелГУ» принимает участие в IV Конгрессе молодых учёных

Posted 2 декабря, 09:30
Published 2 декабря, 09:30
Modified 2 декабря, 09:32
Updated 2 декабря, 09:32
В состав делегации НИУ «БелГУ» вошли председатель Студенческого научного общества Елизавета Бахмудова, специалисты отдела научной и инновационной работы молодых учёных Михаил Севрюков и Елизавета Катунина, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории объёмных наноструктурных материалов Дмитрий Панов, молодые исследователи: Марина Потапова и Анна Чепурина из института фармации, химии и биологии, Евгений Патраханов и Анастасия Добудько из медицинского института, Елена Кузубова и Александра Радченко из НИИ Фармакологии живых систем, Наталья Скокова из института наук о Земле, Дарья Косалапова из педагогического института и студентка медколледжа Мила Кошманова.
Конгресс является крупнейшей площадкой для диалога учёных, представителей органов власти и реального сектора экономики, задаёт векторы научно-технологического развития страны. Молодые исследователи НИУ «БелГУ» смогут не только ознакомиться с передовыми разработками и перенять опыт коллег из других вузов и ведущих научных центров страны, но и поделятся своими наработками.
В рамках лекции-дегустации «Ресветрол и его влияние на ЦНС. Без бутылки не разобраться» младшие научные сотрудники Елена Кузубова, Евгений Патраханов и Александра Радченко презентуют полученный учёными НИИ Фармакологии живых систем из ягод красных северных сортов винограда обладающий уникальными свойствами функциональный продукт «Резвитрин», зарегистрированный как БАД.
— Мы провели исследования Резвитрина на мышах и получили потрясающие результаты. Напиток обладает мощнейшими антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты обеспечивают защиту от оксидативного стресса, предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром, снижают нейротоксическое действие цисплатина, защищают организм от повреждений при рентгенографии, — прокомментировала Елена Кузубова.
На площадке «Инклюзия: взгляд молодых учёных» аспирантка факультета физической культуры педагогического института Дарья Косалапова представит эффективные практики стимулирования двигательной активности детей с расстройством аутистического спектра на занятиях фигурным катанием. Своё выступление на сессии «Наука за 15 минут» Дмитрий Панов посвятил результатам исследований свойств градиентных материалов на основе аустенитных сталей. Учёные института инженерных и цифровых технологий в ходе научных экспериментов, выполняемых в рамках гранта РНФ, доказали, что градиентные материалы проявляют одновременно высокие характеристики прочности и пластичности, что в перспективе позволит использовать их для изготовления изделий, работающих при пониженных и криогенных температурах.
Молодые исследователи также примут участие в работе секций, посвящённых фундаментальным научным исследованиям, разработке инновационных медицинских технологий, роли современных биотехнологий в обеспечении продовольственной безопасности РФ и др.
Работа Конгресса молодых учёных продолжится до 29 ноября.