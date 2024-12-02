Делегация НИУ «БелГУ» принимает участие в IV Конгрессе молодых учёных

На площадке «Инклюзия: взгляд молодых учёных» аспирантка факультета физической культуры педагогического института Дарья Косалапова представит эффективные практики стимулирования двигательной активности детей с расстройством аутистического спектра на занятиях фигурным катанием. Своё выступление на сессии «Наука за 15 минут» Дмитрий Панов посвятил результатам исследований свойств градиентных материалов на основе аустенитных сталей. Учёные института инженерных и цифровых технологий в ходе научных экспериментов, выполняемых в рамках гранта РНФ, доказали, что градиентные материалы проявляют одновременно высокие характеристики прочности и пластичности, что в перспективе позволит использовать их для изготовления изделий, работающих при пониженных и криогенных температурах.