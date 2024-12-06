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Posted 6 декабря, 14:57

Published 6 декабря, 14:57

Modified 6 декабря, 14:59

Updated 6 декабря, 14:59

Учёные НИУ «БелГУ» победили в конкурсе на получение грантов РНФ

Учёные НИУ «БелГУ» победили в конкурсе на получение грантов РНФ

6 декабря 2024, 14:57
Фото: БелГУ.
Пять малых научных групп Белгородского госуниверситета полицили грантовую поддержку на 2025 и 2026 годы в размере до 1,5 млн рублей.

Стали известны итоги конкурса на получение грантов по приоритетному направлению РНФ — «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». Среди победителей — пять групп учёных НИУ «БелГУ».

Доктор технических наук, профессор Константин Польщиков представил работу «Разработка моделей и методов управления параметрами и режимами передачи информации в беспроводных системах удалённого мониторинга на базе Интернета вещей и летающих самоорганизующихся сетей».

Доктор медицинских наук, профессор Ирина Пономаренко направит грант на исследование «Оценка вовлечённости генетических детерминант, определяющих уровень половых гормонов, в формирование гиперпластических заболеваний матки».

Доктор педагогических наук Фёдор Собянин получил средства на проект «Формирование мотивации у школьников к регулярным занятиям физической культурой».

Доктор физико-математических наук Татьяна Никуличева на средства гранта реализует проект «Разработка методов получения высокопроводящих декатионированных соединений на основе сульфата кальция, основанных на химическом модифицировании различными кислотами».

Наконец, кандидат технических наук Марат Газизов получил грант по своему проекту «Микроструктурные аспекты повышения термической стабильности Al-Cu-Mg-Li-Ag сплавов».

С полным списком победителей и их проектами можно ознакомиться на сайте РНФ. Подробнее о проектах можно узнать на сайте.

#Евгений Грицков
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