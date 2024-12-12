bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 10:28

Published 12 декабря, 10:28

Modified 12 декабря, 10:30

Updated 12 декабря, 10:30

НИУ «БелГУ» получил регистрацию ЕврАзЭС за разработку БАДа из винограда «Резивитрин»

НИУ «БелГУ» получил регистрацию ЕврАзЭС за разработку БАДа из винограда «Резивитрин»

12 декабря 2024, 10:28
Сюжет
Новости Белгорода
Реклама. erid: НИА 60602
Важное событие произошло в жизни НИУ «БелГУ» — университет получил регистрацию продукции ЕврАзЭС для своего разработанного БАДа «Резивитрин», который обладает антиоксидантными свойствами, соответствует стандартам безопасности, а также достойно представлен на конгрессе молодых учёных.

В жизни НИУ «БелГУ» произошло значимое событие — благодаря регистрации БАДа собственной разработки университет впервые за всю свою долгую историю стал обладателем Свидетельства о государственной регистрации продукции ЕврАзЭС.

Речь идёт о пищевой добавке «Резивитрин» (Rezvitrin). Продукт помогает бороться с последствиями оксидативного стресса, как заявляют производители, а сделан он из экстракта ягод красного винограда. Биологически активная добавка произведена на основе ресвератрола, который является одним из самых мощных антиоксидантов. «Резивитрин» стал итогом многолетних исследований для докторской диссертации и такой же долгой и упорной работы сотрудников НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ».

Итоговый продукт соответствует необходимым стандартам безопасности и имеет определённую дозировку, а также рекомендации по применению. Так, новая разработка удовлетворяет требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части её маркировки» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Новый продукт был представлен на конгрессе молодых учёных в «Сириусе». Учёные рассказали о проведённых исследованиях, представили ещё одну разработку, полезное вино, и БАД «Резвитрин». Итоги работы озвучили на лекции-дегустации «Ресвератрол и его влияние на ЦНС. Без бутылки не разобраться».

Михаил Покровский, директор НИИ Фармакологии живых систем подробнее объяснил уникальность добавки «Резвитрин». Она является частью научной концепции биологической активности ресвератрола, которая разрабатывалась в течение последних пятидесяти лет.

Предложенное диетическое питание обеспечивает защиту от окислительного стресса для потенциальных пациентов и всех, кто нуждается в такой защите. Это стало возможно при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Как рассказал директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» и кандидата биологических наук Алексей Дейкин, далее учёные планируют провести все необходимые исследования добавки, чтобы убедиться в её безопасности и эффективности, т. к. БАД рассматривают с точки зрения доказательной медицины.

Для этого они используют собственный метод анализа биоактивных веществ, основанный на жидкостной хроматографии с UV-детектированием, который позволяет определять до пятнадцати компонентов одновременно. Особое внимание уделяется антиоксидантам: ресвератрол и его гликозид полидатин, обладающий большей биодоступностью, чем сам ресвератрол. Сейчас научные сотрудники изучают разные сорта винограда, чтобы выбрать лучшее сырьё для производства.

Коллектив НИУ «БелГУ» продолжает работу над экспериментами с виноградом. Им удалось собрать первый урожай и получить образцы продукции переработки. Дальнейшие планы связаны с изучением положительного влияния ресвератрола и других флавоноидов на фертильность.

«Нам очень импонирует подход Михаила Владимировича как практикующего фармаколога, учёного и промышленного исследователя лекарств в том, что профилактическое применение лекарств неэффективно. Никто из нас таблетки пригоршнями есть не будет. При этом мы едим и пьём постоянно, и профилактика через питание — это залог здорового долголетия», — объяснил Алексей Дейкин.
Фото: департамент информационной политики НИУ «БелГУ»
В НИУ «БелГУ» создали безалкогольное вина, защищающее почки при рентгенографии
Узнать подробнее
Читайте также:
Учёные НИУ «БелГУ» победили в конкурсе на получение грантов РНФБудущие медики из НИУ «БелГУ» встретились с сенатором Жанной ЧефрановойДелегация НИУ «БелГУ» принимает участие в IV Конгрессе молодых учёных
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#БелГУ#Здоровье#Россия#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика