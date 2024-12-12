НИУ «БелГУ» получил регистрацию ЕврАзЭС за разработку БАДа из винограда «Резивитрин»

Речь идёт о пищевой добавке «Резивитрин» (Rezvitrin). Продукт помогает бороться с последствиями оксидативного стресса, как заявляют производители, а сделан он из экстракта ягод красного винограда. Биологически активная добавка произведена на основе ресвератрола, который является одним из самых мощных антиоксидантов. «Резивитрин» стал итогом многолетних исследований для докторской диссертации и такой же долгой и упорной работы сотрудников НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ».