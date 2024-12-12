НИУ «БелГУ» получил регистрацию ЕврАзЭС за разработку БАДа из винограда «Резивитрин»

Posted 12 декабря, 10:28
Published 12 декабря, 10:28
Modified 12 декабря, 10:30
Updated 12 декабря, 10:30
В жизни НИУ «БелГУ» произошло значимое событие — благодаря регистрации БАДа собственной разработки университет впервые за всю свою долгую историю стал обладателем Свидетельства о государственной регистрации продукции ЕврАзЭС.
Речь идёт о пищевой добавке «Резивитрин» (Rezvitrin). Продукт помогает бороться с последствиями оксидативного стресса, как заявляют производители, а сделан он из экстракта ягод красного винограда. Биологически активная добавка произведена на основе ресвератрола, который является одним из самых мощных антиоксидантов. «Резивитрин» стал итогом многолетних исследований для докторской диссертации и такой же долгой и упорной работы сотрудников НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ».
Итоговый продукт соответствует необходимым стандартам безопасности и имеет определённую дозировку, а также рекомендации по применению. Так, новая разработка удовлетворяет требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части её маркировки» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
Новый продукт был представлен на конгрессе молодых учёных в «Сириусе». Учёные рассказали о проведённых исследованиях, представили ещё одну разработку, полезное вино, и БАД «Резвитрин». Итоги работы озвучили на лекции-дегустации «Ресвератрол и его влияние на ЦНС. Без бутылки не разобраться».
Михаил Покровский, директор НИИ Фармакологии живых систем подробнее объяснил уникальность добавки «Резвитрин». Она является частью научной концепции биологической активности ресвератрола, которая разрабатывалась в течение последних пятидесяти лет.
Предложенное диетическое питание обеспечивает защиту от окислительного стресса для потенциальных пациентов и всех, кто нуждается в такой защите. Это стало возможно при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Как рассказал директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» и кандидата биологических наук Алексей Дейкин, далее учёные планируют провести все необходимые исследования добавки, чтобы убедиться в её безопасности и эффективности, т. к. БАД рассматривают с точки зрения доказательной медицины.
Для этого они используют собственный метод анализа биоактивных веществ, основанный на жидкостной хроматографии с UV-детектированием, который позволяет определять до пятнадцати компонентов одновременно. Особое внимание уделяется антиоксидантам: ресвератрол и его гликозид полидатин, обладающий большей биодоступностью, чем сам ресвератрол. Сейчас научные сотрудники изучают разные сорта винограда, чтобы выбрать лучшее сырьё для производства.
Коллектив НИУ «БелГУ» продолжает работу над экспериментами с виноградом. Им удалось собрать первый урожай и получить образцы продукции переработки. Дальнейшие планы связаны с изучением положительного влияния ресвератрола и других флавоноидов на фертильность.
«Нам очень импонирует подход Михаила Владимировича как практикующего фармаколога, учёного и промышленного исследователя лекарств в том, что профилактическое применение лекарств неэффективно. Никто из нас таблетки пригоршнями есть не будет. При этом мы едим и пьём постоянно, и профилактика через питание — это залог здорового долголетия», — объяснил Алексей Дейкин.