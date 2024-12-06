Будущие медики из НИУ «БелГУ» встретились с сенатором Жанной Чефрановой

Posted 6 декабря, 07:06
Published 6 декабря, 07:06
Modified 6 декабря, 07:06
Updated 6 декабря, 07:06
Мероприятие прошло в формате открытого диалога и собрало более 70 молодых специалистов. В нëм также приняли участие ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская и руководитель мединститута Андрей Ярош.
Основной темой обсуждения стал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», анонсированный президентом РФ Владимиром Путиным.
Жанна Чефранова подробно рассказала о целях проекта, подчеркнув, что ключевой задачей системы здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни населения до 80 лет. Она отметила, что успешность реализации проекта, включающего 11 подпроектов, зависит от активного участия молодых специалистов.
Как опытный врач и преподаватель, Жанна Чефранова поделилась своим опытом и рекомендациями с будущими врачами. Она рассказала о мерах поддержки, предусмотренных для молодых специалистов и семей на федеральном и региональном уровне, а также о праве ординаторов работать врачами-стажёрами и продлённом сроке ординатуры до пяти лет.
В качестве старшего наставника Жанна Чефранова посоветовала ординаторам использовать все доступные ресурсы для облегчения труда и уделять больше времени пациентам. Она также напомнила, что обучение не заканчивается с окончанием ординатуры и что важно продолжать развиваться и совершенствоваться на протяжении всей карьеры.
– Врач – это особая профессия, мы учимся всю жизнь. Поэтому рекомендую вам не терять связь с университетом, с наукой, так как технологии, особенно связанные с разработкой фармпрепаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, не стоят на месте. К тому же вы сами можете состояться в науке, защитив кандидатские и даже докторские диссертации, так как материал для них у каждого из вас будет своим, уникальным, – обратилась к аудитории Жанна Юрьевна.