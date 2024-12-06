Будущие медики из НИУ «БелГУ» встретились с сенатором Жанной Чефрановой

– Врач – это особая профессия, мы учимся всю жизнь. Поэтому рекомендую вам не терять связь с университетом, с наукой, так как технологии, особенно связанные с разработкой фармпрепаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, не стоят на месте. К тому же вы сами можете состояться в науке, защитив кандидатские и даже докторские диссертации, так как материал для них у каждого из вас будет своим, уникальным, – обратилась к аудитории Жанна Юрьевна.