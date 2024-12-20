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Posted 20 декабря, 06:43

Published 20 декабря, 06:43

Modified 20 декабря, 06:43

Updated 20 декабря, 06:43

Ситуация с вывозом мусора под Белгородом была одной из самых острых

ЦЭБ могут оштрафовать на более чем 500 тысяч за невывоз мусора в Белгородском районе

20 декабря 2024, 06:43
Фото: 1MI. Ситуация с вывозом мусора под Белгородом была одной из самых острых

Прокуратура нашла нарушения в работе ЦЭБ на территории Белгородского района

Сюжет
Мусор
Жители посёлков Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка неоднократно жаловались на нерегулярный вывоз мусора. Прокуратура Белгородского района проверила, как ЦЭБ соблюдает законы о ЖКХ и защите природы. По её итогам было заведено два административных дела.

Ведомство установило много фактов нарушения графика вывоза отходов в данных населённых пунктах. Прокуратура завела два административных дела за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при уборке ТКО (ст. 6.35 КоАП РФ).

Теперь ООО «ЦЭБ» грозят штрафы на сумму от 30 до 550 тысяч рублей.

Ранее ЦЭБ уже штрафовали за невывоз мусора в Белгородском районе, но в посёлке Комсомольский. Местный житель смог отсудить у перевозчика денежную компенсацию.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Мусор#Белгород#ЦЭБ
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