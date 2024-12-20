ЦЭБ могут оштрафовать на более чем 500 тысяч за невывоз мусора в Белгородском районе

Прокуратура нашла нарушения в работе ЦЭБ на территории Белгородского района

Сюжет Мусор

Жители посёлков Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка неоднократно жаловались на нерегулярный вывоз мусора. Прокуратура Белгородского района проверила, как ЦЭБ соблюдает законы о ЖКХ и защите природы. По её итогам было заведено два административных дела.