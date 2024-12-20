ЦЭБ могут оштрафовать на более чем 500 тысяч за невывоз мусора в Белгородском районе

Posted 20 декабря, 06:43
Published 20 декабря, 06:43
Modified 20 декабря, 06:43
Updated 20 декабря, 06:43
Ведомство установило много фактов нарушения графика вывоза отходов в данных населённых пунктах. Прокуратура завела два административных дела за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при уборке ТКО (ст. 6.35 КоАП РФ).
Теперь ООО «ЦЭБ» грозят штрафы на сумму от 30 до 550 тысяч рублей.
Ранее ЦЭБ уже штрафовали за невывоз мусора в Белгородском районе, но в посёлке Комсомольский. Местный житель смог отсудить у перевозчика денежную компенсацию.