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Posted 11 ноября, 13:38

Published 11 ноября, 13:38

Modified 11 ноября, 13:40

Updated 11 ноября, 13:40

Белгородский ЦЭБ будет региональным оператором по ТКО минимум до 2029 года

ЦЭБ жив, ЦЭБ будет жить: белгородский регоператор по ТКО сохранит свой статус

11 ноября 2024, 13:38
Фото: 1MI.

Белгородский ЦЭБ будет региональным оператором по ТКО минимум до 2029 года

Сюжет
Работа
Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве. Мы также узнали, в какие муниципалитеты оправится новая коммунальная техника.

Чтобы справиться с проблемой по вывозу мусора, Белгородская область закупила новую коммунальную технику. Всего в регион поступило 124 автомобиля: мусоровозы, ломовозы, бункеровозы разного назначения и девять единиц техники из Росрезерва.

Журналисты Бел.Ру выяснили, в какие районы области отправятся новые мусоровозы:

Белгородский район

14

Борисовский район

2

Валуйский округ

3

Вейделевский район

1

Волоконовский район

2

Белгород

36

Грайворонский округ

1

Губкинский округ

11

Корочанский район

2

Красногвардейский район

2

Новооскольский округ

5

Прохоровский район

2

Ракитянский район

4

Старооскольский округ

29

Чернянский район

4

Яковлевский округ

6

Также мы выяснили, будет ли компания «Экотранс» принимать участие в хранении и обслуживании нового транспорта. В правительстве отметили, что передавать технику «Экотрансу» власти не планируют.

Что касается ЦЭБа, организация останется единственным оператором по обращению с ТКО в регионе. По крайней мере, до 2029 года. Ведь свой статус организация получила на 10 лет в 2019 году.

Напомним, в последние дни октября в Белгородской области региональный оператор ЦЭБ принял решение о прекращении сотрудничества с компанией «Еврологистик» в части вывоза твёрдых бытовых отходов. Тем временем, предыдущий партнёр ЦЭБ по уборке мусора, компания «Экотранс», возобновила работу в ряде муниципалитетов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Работа#Эксклюзив#Муниципалитеты#Белгород#ЦЭБ#Коммунальная техника#Еврологистик#Мусоровозы
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