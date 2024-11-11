ЦЭБ жив, ЦЭБ будет жить: белгородский регоператор по ТКО сохранит свой статус

Posted 11 ноября, 13:38
Published 11 ноября, 13:38
Modified 11 ноября, 13:40
Updated 11 ноября, 13:40
Чтобы справиться с проблемой по вывозу мусора, Белгородская область закупила новую коммунальную технику. Всего в регион поступило 124 автомобиля: мусоровозы, ломовозы, бункеровозы разного назначения и девять единиц техники из Росрезерва.
Журналисты Бел.Ру выяснили, в какие районы области отправятся новые мусоровозы:
|
Белгородский район
|
14
|
Борисовский район
|
2
|
Валуйский округ
|
3
|
Вейделевский район
|
1
|
Волоконовский район
|
2
|
Белгород
|
36
|
Грайворонский округ
|
1
|
Губкинский округ
|
11
|
Корочанский район
|
2
|
Красногвардейский район
|
2
|
Новооскольский округ
|
5
|
Прохоровский район
|
2
|
Ракитянский район
|
4
|
Старооскольский округ
|
29
|
Чернянский район
|
4
|
Яковлевский округ
|
6
Также мы выяснили, будет ли компания «Экотранс» принимать участие в хранении и обслуживании нового транспорта. В правительстве отметили, что передавать технику «Экотрансу» власти не планируют.
Что касается ЦЭБа, организация останется единственным оператором по обращению с ТКО в регионе. По крайней мере, до 2029 года. Ведь свой статус организация получила на 10 лет в 2019 году.
Напомним, в последние дни октября в Белгородской области региональный оператор ЦЭБ принял решение о прекращении сотрудничества с компанией «Еврологистик» в части вывоза твёрдых бытовых отходов. Тем временем, предыдущий партнёр ЦЭБ по уборке мусора, компания «Экотранс», возобновила работу в ряде муниципалитетов.