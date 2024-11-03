У ЦЭБа новая отговорка: в Белгородской области мусор лежит месяцами

Posted 3 ноября, 12:06
Published 3 ноября, 12:06
Modified 3 ноября, 12:06
Updated 3 ноября, 12:06
Но поток жалоб белгородцев всё не останавливается. Пусть обещанные три недели и не прошли, жители области недовольны отходами, которые лежат под домами уже несколько месяцев. Подобных сообщений на странице Вячеслава Гладкова множество.
Один из комментариев оставила женщина из села Беловское. Она рассказала, что на её улице почти два месяца мусор не вывозится.
«Не один раз писала, толку ноль, одни отписки: сначала отвечали, что по техническим причинам, потом обещали 27.10, потом 31.10. В итоге всё так и растаскивается собаками. На вопрос о перерасчете Щёкина ответила, что законодательством не предусмотрено. Помогите, пожалуйста. У нас в доме проживает два инвалида, и нам ещё надо ездить доказывать, что мы не получаем положенную услугу оплачиваемую», — сообщает женщина.
В ответ она и другие белгородцы получают типовой ответ от и. о. гендиректора ЦЭБ Натальи Щёкиной. Начинают от того, что контракт с «Еврологистиком» расторгнут из-за «ненадлежащего качества оказания услуги по транспортированию ТКО». Потом говорят, что с 1 ноября вывоз мусора в регионе осуществляется по временной схеме с привлечением операторов до проведения аукциона.
«Приносим извинения за временные неудобства. Надеемся, что совместными усилиями всех представителей отрасли в течение месяца спецтехника полностью войдет в графики и ситуация стабилизируется. Отходы будут вывезены по 05 ноября 2024 года», — отвечает глава регоператора.