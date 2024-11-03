У ЦЭБа новая отговорка: в Белгородской области мусор лежит месяцами

В ответ она и другие белгородцы получают типовой ответ от и. о. гендиректора ЦЭБ Натальи Щёкиной. Начинают от того, что контракт с «Еврологистиком» расторгнут из-за «ненадлежащего качества оказания услуги по транспортированию ТКО». Потом говорят, что с 1 ноября вывоз мусора в регионе осуществляется по временной схеме с привлечением операторов до проведения аукциона.