Новогодние подарки от фонда «Поколение» получат воспитанники коррекционной школы ЛНР

«Наша волонтёрская группа сформирована из ветеранов-пограничников. Уже год мы помогаем коррекционному школе-интернату в городе Сватово. Мы регулярно возим подарки, стройматериалы, фрукты, овощи, аудио и компьютерную технику. Мы стараемся помочь, чтобы дети не чувствовали себя забытыми и брошенными. Тем более в настоящее время школа оказалась в сложной ситуации, так как находится в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. Так сейчас с нашей помощью восстанавливается разрушенный корпус. Подарки, которые сегодня передаются нам от фонда „Поколение“, мы до 26 числа отвезём и передадим детям», — поведал волонтёр Сергей Ткач.