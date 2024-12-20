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Posted 20 декабря, 14:57

Published 20 декабря, 14:57

Modified 20 декабря, 14:59

Updated 20 декабря, 14:59

Новогодние подарки от фонда «Поколение» получат воспитанники коррекционной школы ЛНР

Новогодние подарки от фонда «Поколение» получат воспитанники коррекционной школы ЛНР

20 декабря 2024, 14:57
Фото: «Поколение».
Сюжет
Дети-сироты
Фонд Андрея Скоча традиционно стал участником Рождественского благотворительного марафона «Тёплым словом — добрым делом», который проводит НИУ «БелГУ».

Участники марафона могут помочь детям-сиротам, малоимущим многодетным семьям, одиноким пожилым людям и ребятам с инвалидностью получить подарок на Новый год.

Чтобы подарить детям подарки, надо было отправить заявку и получить в ответ письмо от ребёнка с просьбой о конкретном новогоднем подарке. Просьбы детей студенты-волонтёры собирали в детских социальных учреждениях, писали вместе с детьми письма Деду Морозу.

В этом году марафон охватил 246 детей из социально-реабилитационных учреждений Белгородской области и детей, находящихся на лечении в больницах областного центра, а также 120 детей из малоимущих семей, более 100 детей из семей участников СВО, 43 одиноких пожилых человека.

«Работая с добровольцами, мы вышли на группу волонтёров, которые каждый месяц доставляют помощь в Луганскую область в город Сватово, в коррекционную школу, где обучаются 70 детей», — рассказала замдиректора департамента соцполитики НИУ БелГУ Лариса Мазур.

Фото: «Поколение»

«Наша волонтёрская группа сформирована из ветеранов-пограничников. Уже год мы помогаем коррекционному школе-интернату в городе Сватово. Мы регулярно возим подарки, стройматериалы, фрукты, овощи, аудио и компьютерную технику. Мы стараемся помочь, чтобы дети не чувствовали себя забытыми и брошенными. Тем более в настоящее время школа оказалась в сложной ситуации, так как находится в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. Так сейчас с нашей помощью восстанавливается разрушенный корпус. Подарки, которые сегодня передаются нам от фонда „Поколение“, мы до 26 числа отвезём и передадим детям», — поведал волонтёр Сергей Ткач.

Сегодняшней передачей подарков для соцучреждения ЛНР фонд «Поколение» открыл программу новогодних поздравлений детей Белгородской области.

«В этом году новогодние подарки получат и дети погибших участников СВО, пропавших без вести, а также ветеранов. Помимо этого, традиционно мы вручим подарки и пациентам детской областной больницы. Всего более 2 000 детей получат подарки к Новому году от фонда „Поколение“», — отметила помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Анна Черникова.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети-сироты#Фонд Поколение#ЛНР#Волонтёры#Новогодние подарки#Белгород#Малоимущие семьи#Рождественский марафон
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