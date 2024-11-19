В Белгороде прошёл круглый стол, посвящённый технологиям нового поколения

Татьяна Резниченко, проректор по науке и инновациям НИУ «БелГУ», отметила значимость Белгородской школы материаловедения, которая за 16 лет завоевала признание не только в России, но и за её пределами. Благодаря развитой инфраструктуре и наличию НИИ материаловедения и инновационных технологий, университет смог занять лидирующие позиции в этой области.