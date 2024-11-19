В Белгороде прошёл круглый стол, посвящённый технологиям нового поколения

Posted 19 ноября, 11:54
Published 19 ноября, 11:54
Modified 19 ноября, 11:56
Updated 19 ноября, 11:56
Мультимедийный круглый стол «Инновационные технологии в материаловедении: исследования, образовательные программы и внедрение в производство» с участием учёных мирового уровня стал важным мероприятием, организованным совместно с МИА «Россия сегодня» в рамках проекта «Научный Белгород», поддержанного грантом Минобрнауки РФ.
Татьяна Резниченко, проректор по науке и инновациям НИУ «БелГУ», отметила значимость Белгородской школы материаловедения, которая за 16 лет завоевала признание не только в России, но и за её пределами. Благодаря развитой инфраструктуре и наличию НИИ материаловедения и инновационных технологий, университет смог занять лидирующие позиции в этой области.
За последние восемь лет было реализовано более 20 грантов, общая сумма НИОКР только за последние пять лет составила свыше 1 миллиарда рублей. Основная часть исследований проводится с участием молодых учёных и студентов, что способствует их подготовке и дальнейшему развитию.
Исследования белгородских учёных привели к созданию материалов с характеристиками, не имеющими аналогов ни в России, ни в мире. Роман Мишнев, сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИУ «БелГУ», указал на активное развитие компетенций в области обратного инжиниринга и сотрудничество с крупными промышленными компаниями. Лаборатория также активно работает над медицинскими изделиями, включая имплантаты и коронарные стенты.
— Мы ведём разработки импортонезависимых сквозных технологий производства критически важных рабочих деталей для перерабатывающего оборудования горнодобывающей промышленности, — пояснил Роман Владимирович.
Татьяна Резниченко акцентировала внимание на приоритете выстраивания технологических цепочек полного цикла и роли материаловедения в проектах национального технологического лидерства.
— Белгородский государственный университет, наращивая как образовательный, так и исследовательский потенциал, и углубляя интеграцию этих потенциалов, видит приоритетом развития именно выстраивание технологических цепочек полного цикла, а материаловедение — базовым вкладом в развитие проектов национального технологического лидерства, — подчеркнула Татьяна Юрьевна.
Участники мероприятия, которое транслировалось на странице НИУ «БелГУ» ВКонтакте и сайте РИА «Новости», обсудили передовые технологии и их применение, а также возможности для сотрудничества с индустриальными партнёрами и вовлечения молодёжи в научные исследования.