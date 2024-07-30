Белгородские учёные научились восстанавливать кости

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали базу для нового фармакологического соединения, которое поможет восстанавливать и укреплять костную ткань.
Как рассказали исследователи, компонент, лежащий в основе препарата, более доступен в сравнении с существующими аналогами. Это поможет повысить эффективность лечения остеопороза и уменьшить количество побочных эффектов.
Для справки: остеопороз — заболевания скелета, при котором в кости образуются «дыры» и она становится хрупкой и склонной к повреждению от малейшего физического воздействия. По статистике, остеопорозу в основном подвержены пожилые люди.
Результаты исследования уже запатентованы и представлены в ряде научных изданий, сообщили в НИУ «БелГУ».
Недавно белгородские учёные также изобрели новый способ хирургического лечения рака почки.