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Наука

Белгородские учёные научились восстанавливать кости

30 июля 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Наука

Новый способ лечения остеопороза изобрели исследователи НИУ «БелГУ»

Исследователи разработали уникальное фармакологическое соединение, способное эффективно восстанавливать и укреплять костные ткани при остеопорозе. Это поможет увеличить доступность лекарств и снизить количество побочек от препаратов, сообщает ТАСС.

Учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали базу для нового фармакологического соединения, которое поможет восстанавливать и укреплять костную ткань.

Как рассказали исследователи, компонент, лежащий в основе препарата, более доступен в сравнении с существующими аналогами. Это поможет повысить эффективность лечения остеопороза и уменьшить количество побочных эффектов.

Для справки: остеопороз — заболевания скелета, при котором в кости образуются «дыры» и она становится хрупкой и склонной к повреждению от малейшего физического воздействия. По статистике, остеопорозу в основном подвержены пожилые люди.

Результаты исследования уже запатентованы и представлены в ряде научных изданий, сообщили в НИУ «БелГУ».

Недавно белгородские учёные также изобрели новый способ хирургического лечения рака почки.

Учёные НИУ «БелГУ» изобрели новый способ хирургического лечения рака почки
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