В НИУ «БелГУ» разработали генотерапевтические конструкции для лечения травм тканей

Основная сфера применения генотерапевтических конструкций — терапия орфанных заболеваний. Однако малая распространённость в популяции ограничивает получение доказательной базы их использования и возможность оценить, превышает ли потенциальный риск применения пользу, или наоборот. Травматические повреждения различного происхождения таких ограничений не имеют и встречаются повсеместно. По мнению учёных, это поможет сделать шаг к повышению доступности таких продуктов для населения.