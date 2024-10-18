В НИУ «БелГУ» разработали генотерапевтические конструкции для лечения травм тканей

Posted 18 октября, 08:10
Published 18 октября, 08:10
Modified 18 октября, 08:37
Updated 18 октября, 08:37
Основная сфера применения генотерапевтических конструкций — терапия орфанных заболеваний. Однако малая распространённость в популяции ограничивает получение доказательной базы их использования и возможность оценить, превышает ли потенциальный риск применения пользу, или наоборот. Травматические повреждения различного происхождения таких ограничений не имеют и встречаются повсеместно. По мнению учёных, это поможет сделать шаг к повышению доступности таких продуктов для населения.
Как пояснила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского института НИУ «БелГУ», кандидат медицинских наук Дарья Костина, разработка направлена на коррекцию последствий ишемических повреждений, которые лежат в основе многих заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, ряд инсультов, повреждения печени и почек, а также являются характерными для послеоперационного периода при любых хирургических вмешательствах.
Учёные выделили ряд общих звеньев патогенеза, на которые возможно повлиять посредством переноса плазмиды — молекулы ДНК, встраиваемой в геном другой клетки и ускоряющей процесс ранозаживления.
Учёные провели две серии экспериментов: смоделировали ожоговые и холодовые травмы у крыс и ишемию (уменьшение кровотока) у мышей. После развития у лабораторных животных патологий области повреждения обкалывали препаратом с искусственно синтезируемыми плазмидами.
Уникальность разработанных генотерапевтических конструкций заключается в их высокой эффективности, оцененной учёными по совокупности признаков. Применение разработки ускоряет процессы заживления ран и восстановления тканей при оптимальном профиле безопасности. Одновременно снижается риск отсроченных осложнений, в том числе на состояние периферической нервной системы.
На сегодняшний день на мелких лабораторных животных подтверждена эффективность четырёх полученных конструкций. Для одной из них уже определён дозовый режим. Исследования выполнены на базе НИИ фармакологии живых систем Белгородского госуниверситета в рамках программы стратегического академического лидерства Приоритет-2030.
Более подробно об исследовании можно прочитать на сайте НИУ «БелГУ». Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».