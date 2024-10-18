В НИУ «БелГУ» прошёл «Правовой марафон для пенсионеров»

В свою очередь Жанна Киреева подчеркнула важность грамотно выстроенной совместной работы с наиболее уязвимыми категориями населения для обеспечения их законных прав и интересов и добавила, что студенческая молодёжь включена в общественную жизнь региона, помогает в оказании консультации, оказывает волонтёрскую помощь нуждающимся, что особенно актуально на территории Белгородской области.