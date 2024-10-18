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Posted 18 октября, 08:24

Published 18 октября, 08:24

Modified 18 октября, 08:26

Updated 18 октября, 08:26

В НИУ «БелГУ» прошёл «Правовой марафон для пенсионеров»

В НИУ «БелГУ» прошёл «Правовой марафон для пенсионеров»

18 октября 2024, 08:24
На мероприятии пенсионерам оказали квалифицированную юридическую помощь.

В акции приняли участие советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Елена Спиридонова, Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская, директор НОЦ «Права человека и проблемы интеграции» Алевтина Новикова, а также представители юридической клиники НИУ «БелГУ» Марина Сороколетова и Татьяна Карпенко.

Елена Спиридонова обратила внимание на то, что пенсионеры являются одной из самых нуждающихся в юридической защите категорий граждан.

В свою очередь Жанна Киреева подчеркнула важность грамотно выстроенной совместной работы с наиболее уязвимыми категориями населения для обеспечения их законных прав и интересов и добавила, что студенческая молодёжь включена в общественную жизнь региона, помогает в оказании консультации, оказывает волонтёрскую помощь нуждающимся, что особенно актуально на территории Белгородской области.

Как отметила Евгения Карловская, НИУ «БелГУ» активно участвует в жизни региона, оказывает различные услуги жителям региона.

«Я очень рада видеть в стенах нашего университета активных жителей Белгородской области. Нам очень приятно, что мы помогаем решать многие важные вопросы. Благодарю всех сотрудников юридической клиники, наших сегодняшних гостей и студентов, которые подключились к правовому марафону», – сказала Евгения Анатольевна.

В ходе консультирования пожилых граждан Белгородской области по вопросам защиты их прав. Каждому обратившемуся оказали квалифицированную юридическую помощь. Все рассмотренные ситуации аппарат Уполномоченного по правам человека в Белгородской области и юридическая клиника НИУ «БелГУ» взяли под контроль для дальнейшего сопровождения.

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#Алёна Мальцева#Пенсионеры
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