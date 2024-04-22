Учёные НИУ «БелГУ» изобрели новый способ хирургического лечения рака почки

— Идея нашего изобретения состоит в минимизации хирургической травмы на этапе доступа при сохранении преимуществ открытой хирургии. Реализована она на основании анализа сосудистой анатомии почки. По сравнению с лапароскопией, мини-доступ может снизить время ишемии почки до 3,1 раза, сократить объём кровопотери в 2,7 раза и в 2,3 раза уменьшить частоту послеоперационных осложнений при сопоставимых показателях болевого синдрома в послеоперационном периоде, – прокомментировал профессор кафедры госпитальной хирургии НИУ «БелГУ» Сергей Шкодкин.