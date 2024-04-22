Учёные НИУ «БелГУ» изобрели новый способ хирургического лечения рака почки

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
На сегодняшний день рак почки лидирует по темпам прироста среди онкоурологических патологий, и единственный способ лечения таких заболеваний — удаление опухоли. Для этого, как отмечают хирурги, всё чаще применяют наименее травматичный эндоскопический доступ к почке, но при лечении таким способом пациентов со сложными опухолями высок риск развития послеоперационных осложнений.
Учёные НИУ «БелГУ» предложили новый способ проведения хирургического вмешательства, направленный на минимизацию травмы на этапе доступа к органу с сохранением преимуществ открытой хирургии и снижением рисков развития осложнений. В отличие от лапараскопии он позволяет сократить объём кровопотери во время операции и уменьшить частоту послеоперационных осложнений.
— Идея нашего изобретения состоит в минимизации хирургической травмы на этапе доступа при сохранении преимуществ открытой хирургии. Реализована она на основании анализа сосудистой анатомии почки. По сравнению с лапароскопией, мини-доступ может снизить время ишемии почки до 3,1 раза, сократить объём кровопотери в 2,7 раза и в 2,3 раза уменьшить частоту послеоперационных осложнений при сопоставимых показателях болевого синдрома в послеоперационном периоде, – прокомментировал профессор кафедры госпитальной хирургии НИУ «БелГУ» Сергей Шкодкин.
Как пояснил учёный НИУ «БелГУ», мини-доступ становится возможен после удаления десятого ребра. Длина надреза при операции составляет всего 10 сантиметров, что, однако, даёт хирургам свободу манипуляций.
На сегодняшний день специалисты успешно применили разработанный метод для лечения 152 пациентов Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, больных почечно-клеточным раком.