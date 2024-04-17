Учёные НИУ «БелГУ» предложили метод определения лесов с высоким поглощением углерода

Как отмечают РИА Новости, в России действует федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». Страна планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года. По словам Президента РФ Владимира Путина, в России используют все действенные способы для достижения поставленной задачи, в том числе наращивают поглощающие свойства лесов за счёт создания углеродных плантаций. При этом исследователи НИУ «БелГУ» обратили внимание на то, что при создании «карбоновых ферм», где планируется культивировать быстрорастущие древесные породы, чаще всего используют экзотические, чуждые (инвазивные) для условий лесостепи виды, которые входят в «Чёрную книгу флоры Белгородской области».