Учёные НИУ «БелГУ» предложили метод определения лесов с высоким поглощением углерода

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Исследование, результаты которого опубликованы в сборнике IX International Conference on Advanced Agritechnologies, Environmental Engineering and Sustainable Development, выполнено группой учёных под руководством профессора кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ «БелГУ» Фёдора Лисецкого в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ).
Как отмечают РИА Новости, в России действует федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». Страна планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года. По словам Президента РФ Владимира Путина, в России используют все действенные способы для достижения поставленной задачи, в том числе наращивают поглощающие свойства лесов за счёт создания углеродных плантаций. При этом исследователи НИУ «БелГУ» обратили внимание на то, что при создании «карбоновых ферм», где планируется культивировать быстрорастущие древесные породы, чаще всего используют экзотические, чуждые (инвазивные) для условий лесостепи виды, которые входят в «Чёрную книгу флоры Белгородской области».
Исследуя водоохранные зоны рек Северский Донец и Нежеголь в Белгородской области, учёные сделали акцент на аборигенных быстрорастущих породах, которые обладают максимальным приростом фитомассы за счёт оптимальных условий речных пойм.
Используя спутниковые снимки и технологии обработки данных дистанционного зондирования Земли и ландшафтные карты, содержащие информацию о типах растительности, команда исследователей определяет площади пойм, где формируются сообщества с устойчивыми биофизическими параметрами и высокой активностью фотосинтеза.
Таким образом была разработана методика автоматизированного выявления территорий с растениями, способными поглощать максимальное количество углекислого газа.
— Анализ растительного покрова может стать обоснованием для определения границ ландшафтных выделов с высоким экологическим потенциалом. Это особенно важно для сохранения такой растительности в речных поймах, где планируются работы по трансформации пойменно-русловой части ландшафтов, например, при расчистке русел рек, — заметил Фёдор Лисецкий.
По словам профессора, разработанная методика способна выявлять не только территории с высокой, но и с низкой фотосинтетической активностью. Такие ареалы могут рассматриваться как экспериментальные полигоны ренатурации с постепенной сменой растительности. А информация о видовом составе и структуре наиболее экологически устойчивых лесных экосистем должна стать основой для разработки рекомендаций по внедрению биотехнических мероприятий в конкретных экологических условиях долинно-речных ландшафтов.
В перспективе прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны, помимо своей основной функции, смогут более эффективно связывать из атмосферы и депонировать углерод, полагают учёные.
Стоит отметить, что выполненное исследование является частью региональной программы «Наши реки», которая включает проекты по расчистке водных объектов, оценке риска подтопления поселений и обустройства водоохранных зон.
Работа по гранту тематически связана с дальнейшим развитием научной школы «Научные основы и технологии депонирования и секвестрации углерода в почвах агроландшафтов и в водоохранных зонах рек», которая в декабре 2023 года была признана победителем во внутривузовском конкурсе НИУ «БелГУ» «Трансформация исследовательской экосистемы подготовки кадров высшей школы в НИУ» в рамках программы «Приоритет-2030».